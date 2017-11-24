Kendi yaptığı sistemle elektrik enerjisini ısıya çevirdi

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'un Ayancık ilçesinde kalorifer ve güneş enerjisi paneli ustası Cengiz Uğurluel, buzdolabı motoru ve kendi yaptığı batarya sistemiyle, elektrik enerjisini ısıya çevirdi.

Tamamen kendi imkânlarıyla geliştirdiği sistemi daha da ileriye taşımak istediğini söyleyen Uğurluel, \"2014 yılından beri ısı pompasıyla, buzdolabı motoruyla, kalorifer işiyle uğraşıyorum. Buzdolabı motorunun normalde soğutma özelliği bulunmaktadır. Fakat ben bunu ısıtmakta kullanıyorum. Buzdolabı motorunu ters kullanıyoruz. Şu anda imkânlar dahilinde ısıtmada kullandığımız bu sistemi, ufak bir değişiklikle ek parçayla aynı makine ile evi soğutmada da kullanabileceğiz\" dedi.

Sistemi geliştirmek isteyen Cengiz Uğurluel, \"Bunun için de devletimizden destek bekliyoruz, müracaat ettiğimiz yerlerden onay bekliyoruz. Kısa zamanda bunu piyasaya çıkartıp ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağımızı düşünüyorum\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI