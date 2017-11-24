T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kendi yaptığı sistemle elektrik enerjisini ısıya çevirdi

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'un Ayancık ilçesinde kalorifer ve güneş enerjisi paneli ustası Cengiz Uğurluel, buzdolabı motoru ve kendi yaptığı batarya sistemiyle, elektrik enerjisini ısıya çevirdi

24 Kasım 2017 20:45

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'un Ayancık ilçesinde kalorifer ve güneş enerjisi paneli ustası Cengiz Uğurluel, buzdolabı motoru ve kendi yaptığı batarya sistemiyle, elektrik enerjisini ısıya çevirdi.
Tamamen kendi imkânlarıyla geliştirdiği sistemi daha da ileriye taşımak istediğini söyleyen Uğurluel, \"2014 yılından beri ısı pompasıyla, buzdolabı motoruyla, kalorifer işiyle uğraşıyorum. Buzdolabı motorunun normalde soğutma özelliği bulunmaktadır. Fakat ben bunu ısıtmakta kullanıyorum. Buzdolabı motorunu ters kullanıyoruz. Şu anda imkânlar dahilinde ısıtmada kullandığımız bu sistemi, ufak bir değişiklikle ek parçayla aynı makine ile evi soğutmada da kullanabileceğiz\" dedi.
Sistemi geliştirmek isteyen Cengiz Uğurluel, \"Bunun için de devletimizden destek bekliyoruz, müracaat ettiğimiz yerlerden onay bekliyoruz. Kısa zamanda bunu piyasaya çıkartıp ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağımızı düşünüyorum\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ASLANSİNOP DHA SİNOPCengiz UğurluelTamamenBuzdolabıFakatSistemiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24