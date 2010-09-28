Kendi ürettiği alet hayatına mal oldu

T24 - İki tekerlekli araç üreten Segway şirketinin sahibi Jimi Heselden, trajik bir kazayla hayatını kaybetti. Ünlü İngiliz işadamının, kendi ürettiği elektrikli vasıtayla uçurumdan düşmesi İngiltere'de günün konusu oldu.

İngiltere'nin kuzeyindeki West Yorkshire polisi, 62 yaşındaki multimilyoner Heselden'ın cesedini dün evinin yakınındaki Wharfe Nehri'nde buldu. Polis, Segway şirketini geçen yıl satın alan Jimi Heselden'in düşüp öldüğü yerde, aynı firmaya ait bir araç bulunduğunu kaydetti. Heselden, servetini özellikle Afganistan ve Irak'ta kum torbalarının yerine kullanılan 'Hesco' marka koruma duvarları üreterek yapmıştı. Şirketi Hesco'dan yapılan açıklamada, Heselden'in zamansız ve trajik bir kaza sonucu ölümünden üzüntü duyulduğu bildirildi. İngiltere'nin en cömert hayırseveri olarak tanınan Heselden, bir hafta önce bir hayır kurumuna 10 milyon sterlin bağışlamıştı.

İki tekerlekli araç, saatte 19 km hız yapıyor



Elektrİklİ motorla çalışan Segway, topaç şeklinde iki büyük tekerlek üzerinde duruyor ve sürücünün istediği yöne hareket ediyor. 2002'de piyasaya büyük bir sansasyon yaratarak giren alet, saatte 19 kilometre hız yapabiliyor. Uzmanlar, Heselden'ın kullandığı araç üzerinde araştırma yapıyor.