Kendi sesinden şiirleriyle, çizgi filmleriyle, cenaze töreni videosuyla Nâzım Hikmet anma programı

Büyük şairimiz Nâzım Hikmet bugün ölümünün 54. yıldönümünde anılıyor. Tele1’de cumartesi akşamları yayınlanan Dünyanın Öteki Yüzü, bugün özel bir programla ekranlarda olacak.

Programda kendi sesinden şiirleriyle, külliyatına girmemiş bazı eserleriyle, çizgi filmleriyle, cenaze töreninin videosuyla, onu tanıyanların anılarıyla ve ünlü isimlerin 3 Haziran izlenimleriyle Nâzım Hikmet birçok açıdan ele alınacak.

Şairin üvey kızı Anna Stepanova, ünlü sanatçı Zeliha Berksoy, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türk edebiyatı uzmanı Svetlana Uturgauri, Nâzım’la ilgili birçok kitabın sahibi, araştırmacı M. Melih Güneş ve yapımcı, Nâzım Hikmet araştırma ödülü sahibi Arif Keskiner programın konukları arasında olacak.

Bu arada Moskova’ya bağlanılarak oradaki anma etkinliklerinden izlenimler alınacak (Moskova’da bugün Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz, Ahmet Mümtaz Taylan, Nebil Özgentürk ve Sunay Akın’ın katıldığı Nâzım törenleri var.)

Ayrıca M. Melih Güneş’in Leipzig'de şairle ilgili söyleştiği eski komünistlerden Anjel Açıkgöz, Moskova resmî Nâzım Hikmet Kütüphanesi’nden kısa görüntüler ve sürpriz konuklar Nâzım Hikmet Özel Programı izleyicilerini bekliyor.

Birçok yönüyle Nâzım Hikmet’i, bu akşam Tele1 kanalında saat 21.00’de yayınlanacak olan Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü özel programında izleyebilirsiniz.

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.