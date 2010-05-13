Kendi pirincini kendi yetiştiriyor

T24

Triumph International Japan adlı firma tarafından tasarlanan bu ‘verimli’ iç çamaşırı, içinde pirinç yetiştirilebilen bir saksıya dönüşebiliyor. Sutyen, Triumph Japonya’nın sosyal trendleri yansıtan tematik sutyen serisinin parçası. Ancak Reiko Aoyama’nın modellik yaparak dünyaya tanıttığı bu ilginç iç çamaşırı, en azından şimdilik satılık değil.