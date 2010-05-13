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Yaşam

Kendi pirincini kendi yetiştiriyor

Japonya'da bir iç çamaşırı firması da ‘Kendi pirincini kendi yetiştiren sutyen’i yarattı.

13 Mayıs 2010 03:00

'Kendi pirincini kendi yetiştiren sutyen' üretildiT24 - Japonya’da kendi ürününü yetiştirmek hızla yaygınlaşan bir trend olurken, bir iç çamaşırı firması da ‘Kendi pirincini kendi yetiştiren sutyen’i yarattı.

Triumph International Japan adlı firma tarafından tasarlanan bu ‘verimli’ iç çamaşırı, içinde pirinç yetiştirilebilen bir saksıya dönüşebiliyor. Sutyen, Triumph Japonya’nın sosyal trendleri yansıtan tematik sutyen serisinin parçası. Ancak Reiko Aoyama’nın modellik yaparak dünyaya tanıttığı bu ilginç iç çamaşırı, en azından şimdilik satılık değil.


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