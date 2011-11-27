Kendi otomobilinin altında kaldı!

T24 - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, arka lastiğini kontrol etmek istediği otomobilinin altında kalarak öldü.



Demirtaş Beldesine bağlı Yeni mahallede oturan 56 yaşındaki Ahmet Gültepe, otomobilini park ettiği alandan çıkarmak için geri manevra yaptı.



Otomobil arka lastiğinin boşluğa geldiğini fark eden Gültepe, ne olduğunu görmek için aracından inerek arka tarafa geçti. Bir anda hareket eden otomobilin altında kalarak ezilen Gültepe, komşularının yardımıyla aracın altından ağır yaralı halde çıkartıldı.



Gültepe, olay yerine geline 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Ahmet Gültepe'nin cenazesi otopsi için Alanya Belediye Mezarlığı Morguna kaldırıldı.







