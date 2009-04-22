Kendi ormanını kendisi yetiştirdi

Çankırı'da bir iş adamı köyündeki 300 dönümlük kıraç alanı kendi çabalarıyla 14 yıl içinde ormana dönüştürdü.



İş adamı Sadık Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğduğu Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Büğdüz köyünden 1959 yılında çalışmak için İstanbul'a gittiğini söyledi.



İstanbul'da yıllar süren özverili çalışmalarının ardından metal sektöründe faaliyet gösteren bir şirket kurduğunu belirten Karagöz, belli bir sermayeye ulaştırdığı şirketini çocuklarına devrederek emekliliğini geçirmek için köyüne döndüğünü aktardı.



Yeşili sevdiğini ama köyünde orman örtüsünün olmamasının kendisini rahatsız ettiğini ifade eden Karagöz, şunları kaydetti:



"1995 yılındaki ağaç dikme kampanyasıyla ilk fidanlarımı toprakla buluşturdum. Daha sonra kendime ait arazi ile hazine arazisini birleştirerek 300 dönümlük alanı ormana çevirmeye karar verdim. 8 bin sedir, 2 bin karaçam ve bin adet çeşitli yapraklı fidan diktik. Zaman içinde büyümeye başlayan fidanlar daha çok suya ihtiyaç duymaya başladı. Bunun üzerine de 150 tonluk su deposu yaparak, 654 metre boru hattı döşedik."



Adını Sevgi Ormanı koydu



Geçmişe dönüp baktığında büyük özveri gösterdiğini ama karşılığını da aldığını vurgulayan Karagöz, "Bugün orman olarak görülen kısımlar kayalık, ot bile bitmeyen yerlerdi. Yaz-kış demeden ellerimizle çocuk yetiştirir gibi çamlar dikerek büyütmeye çalıştık. İşte bu nedenle bizim sevdiğimiz kadar başkaları da sevsin diyerek adını 'Sevgi Ormanı' koyduk" dedi.



Yaptığı ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini belirten Karagöz, küresel ısınmaya karşı en etkin mücadelenin ağaçlandırma olduğunu söyledi.



Çankırı İl Çevre Orman Müdürü Necdet Demir ise Karagöz'ün köyünde yaptığı çalışmaların herkese örnek olmasını isteyerek, Büğdüz köyündeki ağaçlandırmanın Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında yapılan başarılı çalışmalardan birisi olduğunu kaydetti.

