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Kültür-Sanat

Kendi ölüm ilanını yazdı!

Prof. Dr. Atilla Girgin, "Gazeteci Olmak Önce Adam Olmak Demektir" adlı kitabının yeni baskısında kendi ölüm ilanını kaleme aldı.

17 Eylül 2008 03:00

Prof. Dr. Atilla Girgin, kitabının ön sözünde şu görüşleri dile getirdi:

"'Gazeteci Olmak Önce Adam Olmak Demektir' adlı anılar kitabımın ilk baskısının ön sözünde; (bu öyküler sıra dışı sayılabilecek 56 yıllık bir yaşamın bazı bölümlerinden kesitleri, tanıklıkları dillendiriyor, belki birilerinin işine yarar) demiştim.

Kitabımın ikinci baskısını, aklıma sonradan gelen başka anılarımın yanı sıra bazı makalelerimin, çeşitli toplantılarda yaptığım konuşmaların ve benimle gerçekleştirilen birkaç söyleşinin özet metinleriyle genişlettim. Şimdi '62 yıllık bir yaşamın bazı bölümlerinden kesitleri, tanıklıkları dillendiren' eski ve yeni anılarımın hem de öteki metinlerin, yine başta gazeteci adayları olmak üzere, 'birilerinin işine yarayacağı' iddiasını yine taşıyorum."

Kendi ölüm ilanını yazdı

Prof. Dr. Atilla Girgin kitabının son sayfasına ise ölüm ilanını koydu.

Söz konusu metnin, aynı zamanda bir ailenin soy ağacı olduğunu belirten Girgin'in, ölüm ilanından bir kesit şöyle:

"Gazeteci Prof. Dr. Atilla Girgin hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Girgin'in cenazesi ../../..../....... günü, öğleyin Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazdan sonra İzmit Bağçeşme'deki aile kabristanında toprağa verilecektir.

İsteyenlerin çelenk göndermek yerine eğitim kurumlarına bağış yapmaları merhumun son dileğiydi. Allah rahmet eylesin.

Not: Bu ilan Atilla Girgin tarafından yazılmıştır; biz ailesi olarak yalnızca ölüm tarihini ekleyeceğiz."

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