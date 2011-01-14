Kendi ölüm ilanını verdi!

T24



O ilk değil...



Hürriyet gazetesinde dün vefat ilanlarının bulunduğu sayfadaki bir ilan diğerlerinden çok farklıydı.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:İstanbul’da önceki gün ölen emekli dış ticaret müdürü Erhan Onur’un kendi kaleme aldığı ilan görenleri hayrete düşürdü.“Veda” başlığını taşıyan ilanda Onur, “Merhume Fatma Meliha Altuncu’nun torunu, merhum Yahya Onur ile merhume Zehra Perihan Onur’un oğlu, Ferhan Sevil Işıksel’in ağabeyi, Serhan Onur’un babası ve Melek Bella’nın her şeyi ben Erhan Onur 12.01.2011 tarihinde bilinmeyene gittim. Bedenim 14.01.2011 cuma günü Erenköy Galippaşa Camii’nde kılınacak olan öğle namazını müteakip Aşiyan Mezarlığı’ndaki hazır bölüme intikal edecektir. Sevenlerimi beklerim” sözlerine yer verdi. İlanın sonunda yer alan notta ise Onur’un “Kurumlara bağış yerine, tek bir çiçek getirin yeter” ifadesi yer aldı.Özel bir reklam ajansı aracılığıyla vefatından önce ilanını gönderen Onur’un tüm yazı, boyut gibi ayrıntıları kendisinin hazırladığı da öğrenildi.Onur’un kendi ölüm ilanını hazırlaması aslında bir ilk değil. Geçtiğimiz ağustosta ölen, Oyal Zarf Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Tuncel Oyal da yine “Veda” başlıklı ilanında “Canlarım, Cananlarım, Ağabeylerim, Kardeşlerim, 3 Meleğim, Doktorlarım, önce Allah’ın lütfu, sizlerin yardımları ve verdiğiniz moralle 17 yıldır beraberce yaşadığım hastalığım son 7-8 aydır bana ihanet etti. Tüm uğraşlara rağmen yüce Mevlama kavuştum. Sizlerden bir helallik alabilmek için tüm dostlarımı beklemekteyim” ifadesini kullanmıştı...