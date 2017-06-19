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Bilim / Teknoloji

Kendi müziğini besteleyip çalan robot geliştirildi

Georgia Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, kendi müziğini besteleyip çalabilen bir robot geliştirdiler

19 Haziran 2017 21:00

Georgia Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar geliştirilmiş yapay zeka ve derin öğrenme kabiliyeti sayesinde tamamen kendisine ait besteleri çalabilen robot geliştirdiler. 

Bir doktora öğrencisi tarafından geliştirilen Shimon, yapay zeka ve derin öğrenme kabiliyetine sahip. Shimon, nota çalarken ve müzik dinlerken nota nota değil insanlar gibi bir bütün olarak algılayabiliyor. 

Araştırmacılar Shimon’u farklı bir amaç için kullanmadığı sürece Shimon, kendi geliştiricilerinin bile tahmin edemeyeceği yeni müzikler üretmeye ve çalmaya devam edecek.

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ShimonrobotGeorgia Teknoloji Enstitüsü

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