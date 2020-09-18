Kendi kendini süren ve saatte 150 kilometre giden Tesla'nın sürücü koltuğunda uyurken yakalandı

Kanada'da bir adam aracıyla hızlı gittiği ve tehlikeli bir şekilde araç kullandığı için ceza aldı. Polis, tehlikeli araç kullanan sürücünün Tesla'nın kendi kendine süren araçlarından birinde, saatte 150 kilometre hızda uyuyakaldığını tespit etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, polis tarafından yapılan açıklamada Tesla marka bir aracın otoyolda hız yaptığına dair ihbar aldıkları belirtildi. Açıklamada "Aracın kendi kendini sürdüğü ve saatte 150 kilometre hızla gittiği görüldü. Şoför ön koltukta uyuyakalmıştı" dedi.

Kanada'da otoyolda hız sınırı en fazla saatte 10 kilometre.

Aracın sürücü koltuğundaki 20 yaşındaki genç hız yapmak ve tehlikeli araç kullanmak suçlarıyla yargılanıyor.