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Yaşam

Kendi kendini imha eden SMS

iPhone ve Blackberry’ler için geliştirilen kendi kendini yok eden mesaj uygulaması, 500 bin kişi tarafından indirildi.

07 Şubat 2011 02:00

T24 - iPhone ve Blackberry’ler için geliştirilen kendi kendini yok eden mesaj uygulaması, 500 bin kişi tarafından indirildi.

Ünlü golfçü Tiger Woods’un ihanetini ele veren seks mesajlarından sonra iPhone ve Blackberry’ler için geliştirilen kendi kendini yok eden mesaj uygulaması, “TigerText” 500 bin kişi tarafından indirildi.

Sistem şöyle çalışıyor: Uygulama siz mesaj atmadan devreye giriyor. “Mesajınız ne kadar süre sonra imha edilsin?” diye soruyor. 1 dakika-30 gün arasından seçim yapıyorsunuz. Süre dolunca mesaj her iki kişinin telefonundan da aynı anda siliniyor.

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