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Kültür-Sanat

Kendi kendine sönen sigara

AB'de yarın yürürlüğe girecek yeni uygulamayla üye ülkelerde artık kendi kendini söndüren sigara satışına geçilecek

16 Kasım 2011 02:00



T24- Avrupa Birliği’nde yarın yürürlüğe girecek yeni uygulamayla üye ülkelerde artık kendi kendini söndüren sigara satışına geçilecek.



Karar, söndürülmeyen izmaritler yüzünden çıkan yangınları önlemek için alındı. Buna göre, kullanıcının içine çekmemesi halinde sigara birkaç saniyede sönecek.
 

Üreticiler sigaraları iki kalın kağıda sarılı üretecek. Böylece, sigaranın oksijenle etkileşiminin kesilmesi sağlanacak. Yöntem, sigaraların tüttürülmeden yanmasını da engelleyecek.


AB, uygulamayla, söndürülmeyen sigaraya bağlı her yıl yaşanan 30 bin yangının azaltılmasını amaçlıyor.

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