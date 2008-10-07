Kendi kendine okuma-yazma öğrendi, şair oldu

Artvin'de 86 yaşındaki emekli imam, okuma yazmayı yardımsız öğrendiği 11 yaşından bu yana 2 bin şiir yazdı.



Artvin'in Şavşat ilçesinin Köprüyaka köyünde yaşayan 86 yaşındaki emekli imam Kadem Temur, 11 yaşlarında bir rüya gördüğünü ve bu rüyadan sonra okuma yazma öğrenmek için büyük bir çaba içine girdiğini söyledi.



Bir akrabasının da yardımıyla kendi imkanlarıyla okuma yazmayı öğrendiğini belirten Temur, Milli Eğitim Müdürlüğüne gittiğini, ikmale kalan çocuklarla birlikte girdiği sınavda başarılı olup, diploma aldığını bildirdi.Temur, daha sonra, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini ve açılan sınavda birinci gelerek imam olduğunu ifade ederek, "Artvin Merkez Ahlat köyünde 20 yıl imamlık yaptım. Erzurum'un Göle ilçesinde, Artvin Borçka ilçesi Kaynarca köyünde olmak üzere toplam 33 sene imamlık yaptım" dedi.



Kadem Temur, 2'si kız olmak üzere 7 çocuğunun olduğunu belirterek, "Çocuklarımı okuttum. İkisi öğretmen oldu. Torunlarım da okudu. Ormancı, hemşire, polis oldular. Şu an evde eşim ve öğretmenlik mesleğine başladıktan 6 yıl sonra gözleri kör olan ve malulen emekli olan kızımla birlikte yaşıyorum" diye konuştu.



Okuma-yazmayı öğrendiği zamandan itibaren şiir yazmaya başladığını söyleyen Temur, şöyle devam etti:

"11 yaşından sonra şiir yazmaya başladım. 4 tane kitap dolusu yaklaşık 2 bin şiir yazdım bugüne kadar. Öğretmen olan oğlum, yazdığım şiirleri daktilo etti. Bir klasöre koydum saklıyorum. En büyük hayalim, bu şiirleri kitap haline getirmek. Ama şu an o kadar maddi durumum yok. Sürekli şiir yazarım. Şiir yazmaktan büyük bir zevk alıyorum. Eğer hayatta iken bu kitabı bastıramazsam, çocuklarıma vasiyet ettim 'ne pahasına mal olursa olsun, bu kitabı bastırın' diye."



Kıbrıs Barış Harekatı'nda dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e gönderilmek üzere bir şiir yazdığını kaydeden Temur, "Bir süre sonra Başbakan imzalı bana teşekkür yazısı geldi. Bir de postaneye adıma 100 lira para göndermişti" diye konuştu.