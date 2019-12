'Kendi kendime de doğururum'

Kovboy şapkasız sahneye adım atmayan Kıraç ile geçen yıl nikah masasına oturduğu Ayşe şule Bilgiç, yakında ilk bebeklerini kucaklarına alacak.



Ünlü şarkıcı Kıraç’la hayatını birleştiren, “Rüzgarın Kızı” lakabıyla tanınan Ayşe Şule Bilgiç, yakında anne olacak. Hamileyiz.Biz dergisine konuşan Bilgiç, “Kimsenin olmadığı bir yerde tek başıma kalsam ve doğum başlasa, altından kalkabilirim. Kıraç’la bir parçamızın dünyaya gelebilecek olması ve bunu da bizim yapabiliyor olmamız bir mucize” diyor.



Kıraç’la yolunuz nerede ve nasıl kesişti?

- “Vajina Monologları”nda oynuyordum. Oyunun tam yasaklandığı dönemde, Savaş Ay’ın programına konuk olarak çağırıldık. Kıraç da programa davetliydi ve orada tanıştık.



Programda karşılaşanların bir ‘merhaba’sıyla kalmadınız ama!

- Aslında o programda Kıraç’la sadece tartıştık. Oynadığımız oyunla ilgili çok ciddi eleştirilerde bulundu. Oyunu izleyip izlemediğini sordum ve oyunu izlemeye davet ettim. Aylar sonra Kıraç da konserine davet etti ve böylelikle görüşmeye başladık.



İlk adımı hanginiz attınız?

- Kıraç; tüm Türkiye’ye beni sevdiğini “Ayşe” ile ilan etti.



Neler hissettiniz tüm Türkiye öğrendiğinde?

- İnanamadım. Seven bir insan size şarkı yapmadan önce anlamak çok zor. Hani hamile olmadan anlayamazsın derler ya öyle... Karışık duygular içerisindeydim.



Uzunca bir süre flört ettiniz, evlilik fikri ne zaman oluştu?

- İlk günden itibaren evlilik fikriyle yola çıktık. Kalben, dinen, beynen birbirimizi hayatlarımıza kabul etmiştik. Düğün; ailelerin gönüllerinin hoş olacağı, keyifli bir gece olacaktı ki öyle de oldu.



Bebek yapmaya ne zaman karar verdiniz?

- Bir senedir konuşuyorduk. Hiçbir zaman bebeklerle oynayan bir kız değildim ve bebek hayali kurmamıştım. Hayatınızda, ömrünüzü paylaşabileceğinize inandığınız birisi karşınıza çıktığında, böyle bir mucizeyi beraber yaşayabilme fikri çok hoştu. İkimizin bir parçasının dünyaya gelebilecek olması ve bunu da bizim yapabiliyor olmamız. Belki, insani bir ego tatmini...

Kimsenin olmadığı bir yerde tek başıma kalsam ve doğum başlasa, altından kalkabileceğimi düşünüyorum.



Hamile olduğunuzu nasıl öğrendiniz?

- Hissettim. Bir sabah uyandığımda, bir tuhaf hissettim kendimi “Acaba mı?” dedim.



Bilinen testlerden yaparak mı hamile olduğunuzdan emin oldunuz?

- Hissettim ve eşimle paylaştım. Test yaptık inanamadık. “Bir daha yapalım” dedik, yine doğru. Emin olmak için doktora gittik. Doktor da çok erken olmasına rağmen “evet” deyince aptal gibi olduk. Hazırlıksız yakalanmadık aslında, sürpriz olmamasına rağmen kısa bir şaşkınlık yaşadık.



Ailenize katılacak olan bebek, hayatınıza değişiklikler getirdi mi?

- Kısacık bir süre afalladık sadece. Hayır hiçbir değişiklik getirmedi. Hiç midem bulanmadı, başım dönmedi, aşermelerim olmadı. İlk iki ayda kilo bile almadım. İki aydan sonra iştahım açıldı, duygusal olarak dengem bozuldu sadece.



Duygularınızın değişimini ne zaman fark ettiniz?

- İkinci aydan sonra... İlk aylarda; hem duygusal oldum hem de ani iniş çıkışlarım olmaya başladı. Bir an çok mutluyken, bir anda depresif ve çok hassas oldum. Dokunsalar, ağlayacak durumlara geldim. İnsanların söylediği her şeye takan biri değilim ama öyle oldum. Hayatta önemsemediğim şeyleri önemser oldum. Geçti şükürler olsun.