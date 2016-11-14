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Spor

Kendi kalesine hat-trick yaptı!

Kuzuluk Ersoy savunma oyuncusu Atilla Elik, kendi kalesine 2’si kafayla 3 gol attı

14 Kasım 2016 11:39

Sakarya 1'inci Amatör Lig takımları Kuzuluk Ersoy ile Çamlıca Belde'nin karşı karşıya geldiği maçta sahalarda görülmemiş bir ilginç yaşandı.

Kuzuluk Ersoy’un defans oyuncusu Atilla Elik, ikinci yarıda kendi kalesine 3 gol attı.
 

"Talihsiz bir olay"

 

Kulüp Başkanı Murat Kuruoğlu, 5-2 yenildikleri maçta oyuncusunun kendi kalesine 3 gol atmasıyla ilgili olarak, “Talihsiz durum. Çıkartmak istedi attı, uzaklaştırmak istedi attı” dedi.


Karasu İlçesi sentetik sahada Kuzuluk Ersoy- Çamlıca Belde takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Kuzuluk Ersoy’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Karasu ekibinin defans oyuncusu Atilla Elik, 48’inci dakikada kafayla kendi kalesine gol atarak skoru 1-1 yaptı. Atilla 70’inci dakikada yine sahneye çıkarak kendi ile aynı ismi taşıyan kaleci Atilla’yı alt ederek kendi kalesine gol atarak durumu 2-1 yaptı. Aydın’la bir gol daha bulan Çamlıca Belde durumu 3-1 yaptı.

Atilla 80’inci dakikada ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isterken 3’ncü kez kalecisi Atilla’yı mağlup ederek durumu 4-1’e taşıdı. Selçuk durumu 4-2’ye taşırken, Aydın bir kez daha fileleri havalandırarak maçın skorunu 5-2 yaptı. Karşılaşma Çamlıca Belde’nin 5-2 galibiyeti ile sona erdi.

 

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