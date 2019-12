Kendi içine hapsoldu!

T24 -

Mia'nın hayatı ani bir felçle tamamen değişti. Tıpta locked-in (içe hapsolma) sendromu olarak bilinen ve çok nadir olarak görülen nörolojik bir bozukluk nedeniyle Mia'nın göz kasları dışında tüm kasların felç olmuş durumda. Sadece göz hareketleriyle iletişim kurabilen Mia'nın hastalığına tıp henüz bir çare bulabilmiş değil.Bilinci tamamen yerinde olan Mia, sadece gözlerini hareket ettirererk derdini anlatabiliyor.Mia'nın durumu, Fransız gazeteci Jean-Dominique Bauby'nin 'The Diving Bell And The Butterfly' (Kelebek ve Dalgıç) adlı 2007'de filme de uyarlanan otobiyografisindeki vaka ile aynı. Kelebek ve Dalgıç'ta Jean-Dominique Bauby, bu hastalığa yakalanmasının ardından göz hareketleriyle bir hemşireye kitap yazdırıyordu.İngiltere'de yaşayan Mia, geçen yıl kasım ayına kadar son derece sağlıklıydı. Kasım ayında bir gece uyandı ve aniden felç oldu. O zamandan beri hareket edemiyor.Doktorlar o geceden sonra hayatta kalmasını beklemiyordu ve Mia yaşam destek ünitesine bağlandı.Umudu kesen doktorlar tam fişi çekmeye hazırlanıyordu ki, Mia gözlerini açtı. Şoke olan doktorlar onun hareket edememesine rağmen hala görebildiğini, duyabildiğini ve düşünebildiğini anladı.Clatterbridge hastanesinde bakılan Mia, aynı sendromu yaşayan diğer hastalardan farklı olarak yardım almadan nefes alabiliyor.Ailesi ve sevgilisi Richard Williams onu eve götürmek istiyor ve Mia'nın da evine dönmek istediğini söylüyorlar.Kuzeni Sharon, "O sadece çok güzel değil aynı zamanda gerçekten sevgi dolu bir insandı. O şu anda çok sağlıklı bir genç kız. Ama sadece iletişim kuramıyor. Herşeyin farkında Bu çok üzücü" diyor.