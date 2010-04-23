Kendi enerjisini üreten binalar geliyor

T24 -

Güneşten maksimum randıman

Tüm malzemeleriyle çevre dostu

Öğrenciler Madrid'de yarışacak

ABD Enerji Bakanlığı'nın 2002 yılından beri düzenlediği “Solar Decathlon” yarışması bu yıl Avrupa’da gerçekleştiriliyor. Farklı üniversitelerden yarışacak 20 mühendis öğrenci grubu, güneş enerjisinin kullanıldığı ev projeleriyle yarışmaya katılacak. Bu yıl Madrid’de düzenlenecek olan yarışmanın hazırlıkları başladı. Alman Üniversitelerinden de öğrenci ekiplerinin katılacağı yarışma kapsamında, Berlin Teknik ve Ekonomi Yüksekokulu kampüsünde, öğrenciler tasarlayacakları güneş enerjisinden azami verim sağlayan ev projelerinin maketini kurmaya başladılar.Öğrenciler kampüste, güneşten maksimim randıman alan ahşap evlerinin iskeletini oluşturmaya başlıyorlar. Evlerini, süper açılarla, süper ahşapla oluşturulmuş süper ev olarak tanımlıyorlar.Tamamen güneş enerjisinden faydalanan geleceğin yenilenebilen enerji ev projesi, 30 öğrenci tarafından hazırlanıyor ve kısa süre içinde de tamamlanacak. Projede görev alan öğrenciler, sürenin kısıtlı olmasından kaynaklanan baskının, motivasyonları üzerinde olumlu etkisi olduğunu dile getiriyorlar. Üstelik projeyi finansman sağlanmadan yürüttükleri için de kendileriyle gurur duyuyorlar.Projenin temelini, çevre dostu malzemelerle, bütün enerjisini güneşten sağlayan evler inşa etmek oluşturuyor. Küçük ancak tamamen ekolojik malzemeyle oluşturulacak ev için mimarlık okuyan öğrenciler malzemeleri özenle seçiyorlar. Evin en büyük özelliği, harcadığından daha fazla enerjiyi üretebilmesi. Sadece güneş enerjisinin kullanıldığı projede çevre mühendisliğinden öğrenciler de çalışıyor.Ev için üç sistem tasarlanıyor. Güneşi en verimli şekilde kullanabilmeleri için, ilk olarak çatının güney cephesine güneş enerjisi panelleri yerleştiriyorlar. Fotovoltaik sistem sayesinde, ev güneşi toplayarak, enerjiye dönüştürebiliyor. Evin pencerelerine de aynı düzeneklerden kuruluyor. Son olarak da sıcak su ve kalorifer için termik kolektörler aracılığıyla, güneş enerjisinin suyu ısıtması sağlanıyor.Projenin hazırlık aşamasını tamamlayan öğrenciler, kurdukları evi, Madrid'de düzenlenecek yarışmaya götürmek üzere, tekrar söküyorlar. Çatı, zemin ve gövde şeklinde tasarlanan ev, gelecekte yaygınlaştırılması planlanan sıfır enerji tüketimli evlere örnek alınacak. Güneş enerjisinden faydalanılan ve harcadığından daha fazla enerji üreten evlerin, özellikle sıcak iklim kuşağındaki ülkeler için cazip olduğu belirtiliyor. Yarışmanın düzenleneceği Madrid de zaten, deneme için son derece uygun bir iklime sahip.