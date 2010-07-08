Kendi cep telefonunu yaptı

T24-

2.8 inç'lik ekranıyla dikkat çeken ve 320x240 ekran çözünülürlüğünü destekleyen Puma marka cep telefonu, ayrıca 3.2 megapiksel'lik bir dahili kameraya da sahip. Üzerinde bulunan dahili GPS teknolojisinin beraberinde HSDPA 3G ve GMS/Edge bağlantılarını destekleyen Puma cep, Bluetooth teknolojisinden de faydalanıyor.

FM Radyo ve Micro SD kart girişine de sahip olan Puma cebin batarya ömrü ile 5 saatlik konuşma yapılabiliyor veya 24 saat boyunca müzik dinlenebiliyor.

Telefonun en dikkat çekici özelliği ise güç ihtiyacını güneş enerjisinden de karşılayabiliyor olması... Arka kısmında bulunan güneş panelleri sayesinde kendi kendine şarj olabilen telefonun fiyatının ise 399 Euro olacağı açıklandı.

ÇİNLİLERDEN ADIDAS MARKA CEP TELEFONU

Orjinal ürünlerin birebir kopyasını geliştirme konusunda sınır tanımayan Çinliler, daha önce de bu tip bir telefon geliştirmiş ve üzerine Adidas markasını basmaktan çekinmemişti. Puma ise Çinlilerden bir bakıma önce davranarak kendi cep telefonunu ilk elden kullanıcılara sunacak.

