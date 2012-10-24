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Yaşam

Kendi cenazesine katıldı, katılanlar kaçtı!

Cenaze töreni için hazırlık yapan yakınlarının, öldüğünü sandıkları Gilberto'yu bir anda karşılarında görmeleri evde büyük bir şaşkınlık yaşanmasına yol açtı

24 Ekim 2012 14:35

Brezilya'da ağabeyinin yanlış cesedi teşhis etmesi sonucu öldüğü sanılan kişi, annesinin evinde düzenlenen matem törenine katılınca bazıları bayıldı, bazıları kaçtı.

Güvenlik yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Alagoinhas kentinde meydana gelen olay, Jose Marcos Araujo'nun şehir hastanesi morgunda kendisine gösterilen bir cesedi yanlışlıkla 41 yaşındaki araba yıkayıcısı kardeşi \''Gilberto'' olarak teşhiş etmesiyle başladı.

Ölen kişinin kardeşi olduğunu sanan Araujo, daha sonra cesedi Hristiyan geleneklerine göre cenaze matem töreni yapılmak üzere annesinin evine götürdü. Evde cenaze töreni yapıldığı sıralarda, sokakta yürürken gördüğü bir arkadaşından kendisi için matem tutulduğunu öğrenen Gilberto, durumu anlamak için annesinin evine gitti.

Cenaze töreni için hazırlık yapan yakınlarının, öldüğünü sandıkları Gilberto'yu bir anda karşılarında görmeleri evde büyük bir şaşkınlık yaşanmasına yol açtı. Evdekilerin bazıları bayılırken bazıları da korkudan kaçtı.

Gilberto'nun annesi Marina Santana, ne olup bittiğinin anlaşılmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ''İnanılmaz ölçüde sevinçliyim. Kendisine öldüğü söylenen oğlunu karşısında canlı olarak gören hangi anne böyle sevinçli olmaz ki'' diye konuştu.

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