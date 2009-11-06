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Yaşam

Kendi cenazesine gitti

Cenaze törenine katılan adamın ailesi öldü sandıkları yakınlarını görünce şok geçirdi.

06 Kasım 2009 02:00

Brezilya’da 59 yaşındaki Ademir Jorge Goncalves, Güney Parana’da gerçekleşen bir araba kazasında yanarak ölen bir kişiyle karıştırılınca, kendisi için düzenlenen cenaze töreninde eşine az rastlanan bir durum ortaya çıktı.

Duvarcı Goncalves’in ailesi, yanmış cesedi teşhis etmekte zorlandı ancak cesedin o olduğunu söyledi. Cenaze töreninin gerçekleştiği pazar sabahı durumu öğrenince törene katılan adamın ailesi öldü sandıkları yakınlarını görünce şok geçirdi. Goncalves’in kazanın olduğu saatlerde arkadaşlarıyla içtiği ortaya çıktı. Adamın sapasağlam bir şekilde kendi cenazesine gelmesinden sonraysa gömülmek üzere hazırlanan cesede kimlik teşhisi yapılıp başka bir eyalette defnedildi.

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