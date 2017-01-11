Kendi bedenlerinden bir parça yiyen hayvanlar

Rohan Mehra

Çoğu insan hayatının bir döneminde tırnaklarını yemiştir. Bazı canlılar ise farklı nedenlerle vücutlarının çok daha büyük parçalarını yiyebiliyor.

Hayvanlar aleminde birçok canlı yamyamlık özellikleri taşıyor, hayatta kalmak ya da hakimiyetini sürdürmek için kendi türünün üyelerini yiyor.

Fakat yamyamlığın çok daha uç örnekleri de var. Bazı hayvanlar kendi bedenlerinden parçalar yiyor. Bu ilginç davranış "kendini yemek" olarak adlandırılıyor.

Peki hayvanlar neden bu davranışı sergiliyor?

Hayatta kalmak için

Hayvanların açlıktan kendi bedeninden parçalar yediği görülmemiştir. Ama kapana kısılan birçok hayvanın kurtulmak için bacağını ya da kuyruğunu kemirip kopardığına çok rastlanmıştır.

Köpek, ayı ve maymunların herhangi bir yere sıkışan kol ve bacaklarını kurtarmak için deri, kas, sinir ve kemiklerini kemirdikleri belgelenmiştir.

2007'de Sumatra'daki bir milli parkta fotoğraflanan kaplanın ön pençesinin olmadığı görülmüş, kapandan kurtulmak için kendi pençesini kemirdiği tahmin edilmişti.

Fakat bunların hiçbiri kendini yemek değildir. Söz konusu hayvanlar ölmektense sıkışan uzuvlarını koparıp kurtulmayı seçmiştir.

Tulumlular beyinlerini sindiriyor

Ancak vücutlarının parçalarını yiyen hayvanlar da var. Tulumlular olarak bilinen ve okyanusta yaşayan basit deniz hayvanları, kurbağa larvasına benzer bir haldeyken bir kayaya tutunarak yaşamını orada sürdürür.

Tıpkı tırtıllar gibi onlar da dönüşüm geçirir. Yetişkin tulumluların içi de dışı da larvadan tümüyle farklıdır.

Larvanın vücudu boyunca uzanan sinir ve ucundaki 'beyinimsi düğüm', ışığı ve yerçekimini hissetmesini ve tutunacak bir yer bulmasını sağlar. Yetişkinlikte bunlara ihtiyacı kalmadığından bu parçaları sindirip başka organlara dönüştürür.

Kuyruk yiyen yılanlar

Yılanlar ise kendi kuyruklarını yiyor. Başka yılanları yiyen kral yılanı ya da sıçan yılanı bazen kendi kuyruklarını başka bir yılan sanıp yutmaya çalışabiliyor. Bu kasıtlı bir kendini yeme olmuyor elbette.

Özellikle kuyruklarını sallayan türlerde kuyruklarını av sanıp saldırma olayına daha fazla rastlanıyor.

Bazı yılanlar ise deri değiştirirken çıkan eski deriyi yiyor. Kuyruk kısmı hala vücuduna yapışık olabiliyor. Bu durumda kendi kuyruğunu yemeye devam edebiliyor.

Avını sıkarak öldüren yılanlarda avın kokusu vücutlarına sindiği için bu yanılma olasılığı artıyor. Yani yılandaki kuyruk yeme de kasıtlı olmuyor aslında.

Plasenta yiyenler

Kediler ve birçok memeli hayvan ise doğum sırasında ve sonrasında kendi plasentasını yiyor.

Bunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Bazıları hayvanların bunu doğum sonrasında acılarını azaltmak için yaptığını söylüyor.

2015'te yapılan bir araştırmada ise bazı kadınların ağrılarını azaltmak, doğum sonrası depresyona girmemek ve fazla süt üretmek amacıyla kendi plasentalarını yediği belirtiliyordu.

Böylece insan, hayvanlar aleminde kendi vücutlarından bilerek ve isteyerek bir parça yiyen canlılar bakımından nadir bir örnek oluşturuyor.

Araştırmayı yürüten Cynthia Coyle tarihte bunun örneklerine rastlanmadığını ve bunun özellikle Batı kültürlerinde son dönemlerde gelişen bir uygulama olduğunu söylüyor.

Coyle ayrıca plasenta yemenin sağlığa herhangi bir faydası olduğuna dair verilere rastlamadığını belirtiyor.