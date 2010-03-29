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Yaşam

Kendi ağırlığının 1141 katını çekebiliyor!

Dünyanın en güçlü böceğinin, halk arasında "bokböceği" olarak adlandırılan Onthophagus taurus"un erkek cinsi olduğu bildirildi.

29 Mart 2010 03:00

T24 - Dünyanın en güçlü böceğinin, dışkıyla beslenmesi nedeniyle halk arasında "bokböceği" ya da "gübre böceği" olarak adlandırılan Onthophagus taurus"un erkek cinsi olduğu bildirildi.

İngiliz ve Avustralyalı bilim adamlarının yaptığı araştırma, bu böceğin ağırlığının 1141 katını çekebildiğini gösterdi. Bu rakam, 70 kilo gelen bir kişinin örneğin 6 adet çift katlı otobüsün toplam ağırlığı olan 80 ton çekmesi anlamına geliyor.

Bilim adamları, söz konusu böceklerin dişilerle çiftleşebilmek ve rakip erkeklerle mücadele etmek için "farklı yöntemler izlediğine" de tanık oldu. Dişilerin çiftleşmek için gübrenin altında tüneller kazdığını belirleyen bilim adamları, uzun antenli erkek böceklerin testislerinin küçük, kısa antenlilerinkinin ise büyük olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, uzun antenli erkeklerin tünele giren diğer erkek böceği buradan çıkarmak için antenlerini kullandığını, kısa antenlilerin ise "kavga etmek" yerine daha fazla sperm üreterek yumurtaların döllenme şansını artırdığını gözlemledi.

Söz konusu böcek türüyle ilgili araştırmanın sonuçları "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlandı.

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