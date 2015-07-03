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Kendall Jenner, paylaştığı fotoğrafla Instagram rekorunu kırdı

29,8 milyon takipçisi olan Jenner, üvey kardeşi Kim Kardashian’ı geride bıraktı

03 Temmuz 2015 11:10

Reality Show yıldızı Kim Kardashian'ın model kardeşi Kendall Jenner, 'kalp saçlı' fotoğrafıyla en çok beğeniyi alarak Instagram rekorunu kırdı. Beş hafta içinde 2,6 milyon beğeni alan fotoğraf, Instagram’ın ‘en çok kalp kazanan’ yani beğenilen karesi oldu.

Sözcü'de ye alan habere göre, 29,8 milyon takipçisi olan Jenner, fotoğrafıyla üvey kardeşi Kim Kardashian’ı geride bıraktı.

İşte Jenner'in rekor kıran fotoğrafı:

Kim Kardashian ile Kanye West’in düğün fotoğrafı, 2,4 milyon beğeni almıştı.

Genç model kardeşine karşı kazandığı zaferi Twitter’da iki fotoğrafı yan yana koyarak ilan etti.

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