Kendall Jenner Antalya'daki defile için 6 koruma istedi

Antalya'da katılacağı defile kapsamında 9 Haziran'da podyuma çıkacak olan ünlü top model Kendall Jenner, güvenlik konusunda özel isteklerde bulundu.

Antalya'da bulunacağı süre içinde yanına Dosso Dossi görevlilerinin dışında kimsenin yaklaştırılmamasını isteyen Jenner, biri 24 saat otel odasının kapısında olmak üzerine toplam 6 yakın koruma istedi.

Mankenlik kariyerinde hızla ilerleyen ve dünyanın en ünlü top modelleri ile aynı podyumları paylaşan Kendall Jenner'dan önce istekleri gelmeye başladı. Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian'ın üvey kız kardeşi olan ve otoriteler tarafından moda dünyasının yeni top modeli olarak adlandırılan 19 yaşındaki Kendall Jenner, güvenlik konusunda özel isteklerde bulundu.

Tarkan'ın eski koruması

Bu istek üzerine harekete geçen Dosso Dossi yetkilileri, aralarında Mega Star Tarkan'ın da olduğu çok sayıda ünlünün yakın korumalığını yapan Süleyman Levent Ağaoğlu ile anlaştı. Ağaoğlu ve ekibi, Jenner'i Türkiye'ye ayak basmasından ayrılmasına kadar gölgesi gibi takip edecek. Ağaoğlu, aralarında Eva Mendes, Josh Holloway, Kelly Brook ve Adriana Lima'nın da olduğu pek çok ünlüyü Türkiye programları sırasında korumuştu.

9 Haziran'da Antalya Expo Center'da düzenlenecek defileye baş manken olarak çıkacak olan Kendall Jenner, 4 ayrı kıyafet sunacak.