T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kendall Jenner Antalya'daki defile için 6 koruma istedi

19 yaşındaki Kendall Jenner, moda dünyasının yeni top modeli olarak adlandırılıyor

28 Mayıs 2015 12:14

Antalya'da katılacağı defile kapsamında 9 Haziran'da podyuma çıkacak olan ünlü top model Kendall Jenner, güvenlik konusunda özel isteklerde bulundu.

Antalya'da bulunacağı süre içinde yanına Dosso Dossi görevlilerinin dışında kimsenin yaklaştırılmamasını isteyen Jenner, biri 24 saat otel odasının kapısında olmak üzerine toplam 6 yakın koruma istedi.

Mankenlik kariyerinde hızla ilerleyen ve dünyanın en ünlü top modelleri ile aynı podyumları paylaşan Kendall Jenner'dan önce istekleri gelmeye başladı. Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian'ın üvey kız kardeşi olan ve otoriteler tarafından moda dünyasının yeni top modeli olarak adlandırılan 19 yaşındaki Kendall Jenner, güvenlik konusunda özel isteklerde bulundu.

 

Tarkan'ın eski koruması

 

Bu istek üzerine harekete geçen Dosso Dossi yetkilileri, aralarında Mega Star Tarkan'ın da olduğu çok sayıda ünlünün yakın korumalığını yapan Süleyman Levent Ağaoğlu ile anlaştı. Ağaoğlu ve ekibi, Jenner'i Türkiye'ye ayak basmasından ayrılmasına kadar gölgesi gibi takip edecek. Ağaoğlu, aralarında Eva Mendes, Josh Holloway, Kelly Brook ve Adriana Lima'nın da olduğu pek çok ünlüyü Türkiye programları sırasında korumuştu.

9 Haziran'da Antalya Expo Center'da düzenlenecek defileye baş manken olarak çıkacak olan Kendall Jenner, 4 ayrı kıyafet sunacak.

 

ETİKETLER

kendall jennerkim kardashianantalyatop model19 yaşındatürkiyemodadefile6 koruma istedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24