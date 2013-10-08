Kenanoğlu, Metiner'e sordu: El Kaide'cinin cenazesi camiden kalkmıyor mu?

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu, AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in "Cemevleri terör örgütlerinin merkezi olmamalı" sözlerine yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

'Silahlı kişilerin cemeviyle ilgisi yok'

Hasan Ferit Gedik'in cenazesinin ardından Gazi Mahallesi'nde yaşanan protestolar sırasında silahlı kişilerin cemevinde değil mahalle girişinde ortaya çıktığını ifade eden Kenanoğlu şunları söyledi, "Hasan Ferit Gedik in cenazesi cemevi olarak sadece Armutlu Cemevi'nde uğurlandı, hizmeti görüldü. Gülsuyu ve Gazi'de cemevine götürülmedi. Gülsuyu'nda cemevine götürülmediği gibi o silahlı kişiler Gülsuyu'nda değil Gazi Mahallesi'ndeydi. Gülsuyu'nda silahlı kişler yoktu. Silahlı kişiler Gazi Mahallesi'nde ortaya çıktı ve cemeviyle de bir alakası yoktu. Asla onaylamadık, asla tasvip etmedik. Bizim yapabilecek bir şeyimiz de yoktu."

'Hizmet verdiğimiz kişiyi sorgulamayız'

"Camilerde Hizbullah, El Kaide vb. terör örgütü mensuplarına cenaze hizmetleri verilmiyor mu?" diye soran Kenanoğlu, "Cemevlerimizde hizmet verirken insanların ne iş yaptığını hatta inancını dahi sormayız. Gelene getirilene hizmetimizi veririz. DHKP-C vb. örgütlerin sempatizanları hatta üyeleri aynı zamanda cemevlerimize de üye olabilir. Biz istihbarat örgütü değiliz. Ancak cemevlerimiz inancımız doğrultusunda hizmet vermektedir. Kimin hangi örgüt üyesi olup olmadığına bakmayız. Bütün bu gerçekler ortadayken, cemevlerini terör yuvası ilan etmek, Alevilere olan kininizin, öfkenizin ve nefretinizin dışa vurumudur" dedi.

Hasan Ferit Gedik'in terör suçlusu olmadığını vurgulayan Ali Kenanoğlu, Mehmet Metiner'i bir parlamenter olarak Alevilerin mağduriyetini gidermeye çağırdı.

'Sivas'ta yakanlar 'cuma'dan çıktı'

CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz da yazılı bir açıklama yaparak Metiner’in sözlerini eleştirdi. Akkiraz açıklamasında şunları kaydetti:

“Aleviler’in ibadethanesine terör yuvası derseniz size, ‘Hizbullah örgütlendi diye camiler terör yuvası mıdır?’ diye sorarlar. Sivas’ta insanlar yakıldı. Yakanlar, Cuma namazından çıkıp insan yaktı. Camiler terör yuvası mı? Tabi ki bu soruların cevabı hepimiz için hayır. Başbakan Erdoğan, ‘İslam ve terör kavramlarının yan yana gelmesini asla kabul etmeyiz’ diyor. Bunu ben de, hiçbir Alevi de kabul etmez.

'Ötekileştiriyorsunuz'

Burada Alevilerin ağırbaşlılığını birileri saflık ya da aptallık olarak algılamamalıdır. Aleviler eşit vatandaştır. Verdiği vergilerin kendi inançları için harcanmasını istemeleri doğaldır. Aleviler’in ödediği vergi ile kendi ibadethanelerinin giderlerini karşılamak ise insafsızlıktır, ötekileştirmektir, kendisini üstün görmektir.

'Çetelere göz yumdular, suçu alevilere yıkıyorlar'

Cemevleri terör yuvası diyenlere, sizin kolluk kuvvetleriniz ya da adalet mekanizmalarınız ne işe yarar diye de sormalı tabi ki... Gülsuyu’nda uyuşturucu baronlarına göz yumanların güvenliği sağlayamamasının suçunu halka yıkmak hatta bir ibadethaneyi hedef göstermek de ciddi bir ayrımcılıktır. AKP kendi inanç sistemi dışında kalan herkesi aşağılamaktan, ötekileştirmekten ve yok saymaktan vazgeçmelidir. Alevilerin ibadethanesi cemevidir. Bunun kararını onlar veremez.

'Kendi paketine karşı suç işledi'

Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı ‘Demokrasi Paketi’nde nefret suçlarına daha fazla ceza verileceği belirtildi. Ancak başta Başbakan Erdoğan’ın toplumu bölen, ayrıştıran, Alevileri ötekileştiren açıklamaları olmak üzere kendi paketlerine karşı suçu yine kendileri işlemişlerdir. Pakete karşı ilk suçu işleyen de AKP’li Metiner olmuştur. AKP bir samimiyet testinden daha sınıfta kılmış, dertlerinin demokrasi değil, böl-parçala-yönet olduğunu ortaya koymuştur.”

'Cemevleri terör örgütlerinin merkezi olmamalı'

AKP Adıyaman Milletvkili Mehmet Metiner, CNNTürk'te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Ahmet Hakan’ın “adam, ‘ben buraya cemevi yaptım, devlet de bunun ibadethane olduğunu söylesin’ şeklindeki sözlerine karşılık, "Ama Dev-Sol’un merkezi de olmamalı cemevleri. Dev-Sol’un terör örgütlerinin de merkezi olmamalı” dedi. Ahmet Hakan’ın “varsa eğer sizin de polisiniz var, savcınız var” sözlerine ise Metiner “O zaman da 'ibadethanemize girdiler' diyorlar. Gülsuyu'nda olanları gördük. Elinde kalaşnikoflarla geldiler" şeklinde cevap verdi.