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AKP'li Metiner 'Cemevleri terör yuvası' dedi; sosyal medya ayağa kalktı

Mehmet Metiner: Bütün Aleviler dillendi bu süreçte, bu konuda bir fikir birliği yok. Cemevlerinin açılması yönünde engeller varsa kaldırırız

08 Ekim 2013 12:39

AKP'li Mehmet Metiner,  "Cemevleri Dev-Sol’un merkezi olmamalı. Dev-Sol’un terör örgütlerinin de merkezi olmamalı" dedi.

AKP Adıyaman Milletvkili Mehmet Metiner, CNNTürk'te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Ahmet Hakan’ın "cemevlerine ibadethane demiyorsunuz" sözlerine tepki gösteren Metiner "Bütün Aleviler dillendi bu süreçte, bu konuda bir fikir birliği yok. Cemevlerinin açılması yönünde engeller varsa kaldırırız" dedi.

Ahmet Hakan ibadethane denilmesinin gerektiğini söyleyerek belediyelerin yetkilerinden bahsetti. Alevilerle ilgili sorunları olmadığını söyleyen Metiner "bu meseleyi Ak Parti oluşturmadı. Aleviler bu sorunun yaratıcısına söz etmezken, Yavuz Sultan Selim’in hesabını sordu." dedi.

 

'Dev-Sol'un merkezi oldu'

 

Eski Marksist gelenekten gelen, Marksizm’in toplumda karşılığı olmadığını gören ve daha sonra Alevicilik yapan kişilerin bugün başlattıkları tartışmaların pek çok Alevi vatandaşı da rahatsız ettiğini söyleyen Metiner, “Biz bu iç tartışmalarla ilgili değiliz, herkes cemevlerini açsın. Ama bunu dayatma biçiminde sunuyor. Biz belediye ve hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Metiner, Ahmet Hakan’ın “adam, ‘ben buraya cemevi yaptım, devlet de bunun ibadethane olduğunu söylesin’ şeklindeki sözlerine ise geceye damgasını vuran ilginç bir itirazda bulundu. Metiner “Ama Dev-Sol’un merkezi de olmamalı cemevleri. Dev-Sol’un terör örgütlerinin de merkezi olmamalı” dedi. Ahmet Hakan’ın “varsa eğer sizin de polisiniz var, savcınız var” sözlerine ise Metiner “o zaman da ibadethanemize girdiler diyorlar. Gülsuyu'nda olanları gördük. Elinde kalaşnikoflarla geldiler.” dedi. 

 

Sosyal medyada tepki var

 

Mehmet Metiner’in sözleri sosyal medyada da büyük tepki topladı. Özellikle Twitter kullanıcıları büyük tepki göstererek Mehmet Metiner’e suç duyurusu yapacaklarını söyledi.

İşte atılan tweetlerden bazıları:

Seda Karakoyun ‏@KucukNine

Mehmet Metiner bilmiyor herhalde cem evlerimizin bir türlü inşaatı bitmiyor. Hele bitsin bakın siz daha neler yetiştireceğiz oralarda(!)

Alev Tezcan ‏@tezcanalev

Cem evleri terörist yuvası diyen Mehmet Metiner; Maraş’ı,Çorum’u,Madımak’ı,Roboski’yi,Reyhanlı’yı hangi Alevi yaptı?

Haluk Özkan ‏@halukozkan

"Cemevleri terör yuvasıdır" diyen  Mehmet Metiner! Maraş,Sivas,Madımak,Rojova,Hatay, Daha hatırlatmamı ister misin?

foti benlisoy ‏@fotibenlisoy

Mehmet Metiner denince eskilerin kullandığı "şenaat" kelimesinden başka bir şey gelmiyor artık akla...

Volkan Ozyilmaz ‏@volkanozyilmaz

Mehmet Metiner kaş yapayım diyormuydu bilinmez ama göz çıkardığı kesin.

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