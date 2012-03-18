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Kenan'ın partneri Tuğçe Kazaz oldu

Osman Sınav’ın yeni filminde Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri belli oldu. Ünlü oyuncu, filmde manken Tuğçe Kazaz’la kamera karşısına geçecek.

18 Mart 2012 06:06

 

T24 - Osman Sınav’ın yeni sinema filminde rol alacak olan Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri belli oldu. Ünlü oyuncu, filmde manken Tuğçe Kazaz’la beraber kamera karşısına geçecek.

Hürriyet'in haberine göre, “Miroğlu”, “Deli Yürek”, “Acı Hayat”, “Kılıç Günü” gibi dizi ve filmlerde ortak çalışan Osman Sınav ile Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aranın ardından sinema filmi için bir araya geliyor. Yönetmenliğini Sınav’ın, başrolünü İmirzalıoğlu’nun üstleneceği, Mustafa Kutlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan “Uzun Hikaye”nin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Yeni projenin heyecanını haftalar öncesinden yaşamaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Nişantaşı sokaklarında objektife yansıdı. Ajansına uğradığını söyleyen ünlü oyuncunun film için hazırlıklara başladığı ve rolü gereği bıyık bıraktığı görüldü.

Bu arada İmirzalıoğlu’nun yeni filmindeki rol arkadaşı da netlik kazandı. Oyuncu, yeni filminde podyumların ünlü isimlerinden Tuğçe Kazaz ile birlikte kamera karşısına geçecek. Çekimleri İstanbul dışında yapılacak olan “Uzun Hikaye”nin 19 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor. 

 

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