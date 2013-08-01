Kenan Yavuz: 'Haksız rekabetle karşı karşıyayız'

Socar Türkiye Başkanı (CEO) ve PETKİM Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, Socar grubunun yatırımlarını Kaya Termal Otel’de verilen iftar yemeğinde paylaştı. Yatırımları sinevizyon eşliğinde tanıtan Yavuz, PETKİM’i devraldıktan sonra PETKİM yarımadasını petrokimya, rafineri, enerji, lojistik ve dağıtım entegrasyonuna dayalı Türkiye'nin en önemli üretim üssü haline getirebilmek için yatırımlara başladıklarına dikkat çekti. Yatırımlarını 2018 ve 2023 vizyonu ve daha sonra da 2030 vizyonu olmak üzere üç aşamalı olarak gerçekleştireceklerini söyleyen Yavuz, yatırımlarının en önemli boyutunu Star Rafinerisi'nin oluşturduğunu belirtti. Star Rafinerisi yatırımı için taksimetrenin 20 Mayıs 2013’te çalışmaya başladığını, 51 ayın sonunda yatırımın tamamlanmış olacağını söyleyen Yavuz, rafineri altyapısı için şu ana kadar 250 milyon dolar fiilen harcama yaptıklarını ve bu harcamanın tamamını öz kaynaklarından karşıladıklarını söyledi.

'Yeni limanımıza 3. kuşak gemiler girebilecek'

Geçen yıl hükümetin teşvik sistemini değiştirdiğini ve stratejik yatırımlar tanımı getirildiğini söyleyen Yavuz, bu kanun çıktıktan sonra bir ve iki numaralı stratejik yatırım teşvik belgelerini STAR rafinerisinin almasının mutluluk verici olduğunu söyledi. PETKİM Konteynır Limanı'nın Türkiye'deki üçüncü büyük yatırımları olduğunu söyleyen Yavuz, bu yatırım için dünyanın en büyük konteynır firması ile 28 yıllık bir anlaşma yaptıklarını dile getirerek “Limanımız, Pire Limanı'na alternatif bir yapıda olacak. 700 metre rıhtım uzunluğu, 17 metre derinlikle, üçüncü kuşak gemilerin girebileceği bir yapıda olacak. 400 milyon dolarlık bu yatırımımız birinci kısmı bugünden 20 ay sonra devreye girmiş olacak” dedi.

'Haksız rekabetle karşı karşıyayız; yerli rakip gerekli'

Türkiye gibi tam rekabet piyasası ve açık ekonomiye sahip bir ülkede tek bir üretici olmanın kötü bir durum olduğunu söyleyen Yavuz, “Açık ekonomilerde tek üretici olmak çok kötü bir şey. Gönülden diliyorum ki PETKİM gibi bir petro kimya şirketi daha olur. Derdimizi paylaşabileceğimiz bir ortağımız olur. Çünkü tüm rakiplerimiz uluslararasıdır. 69 tane dış üretici rakibimiz var. Haksız rekabetle karşı karşıyayız. PETKİM olarak bir başka yerli petrokimya tesisi kurulması için duacıyız. Türkiye’de rafineri yatırımı yapacak başka bir babayiğit çıkarsa ellerinden öpeceğim. PETKİM’in iş yapabilir kabiliyeti bizim omuzlarımızda büyük bir yük. Biz yapınca oluyor, yapmayınca olmuyor. Ama bizim de imkansızlıklarımız var, yapacaklarımız var yapamayacaklarımız var. PETKİM’in elinde 50’ye yakın proje var. Hepsini birden yapmaya parasal gücümüz yetse de insan gücümüz yetmez. İnşallah başkalarını da bu er meydanına bekliyoruz” diye konuştu.

17 milyar dolarlık yatırım

TANAP Doğalgaz Boru Hattı projesiyle birlikte Socar Türkiye’nin en büyük 5’inci yatırımcısı konumunda olduğunu söyleyen Yavuz şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı olduk. TANAP’la beraber Türkiye’de yürüttüğümüz yatırımların tutarı 17 milyar dolardır. Bu yatırımlar hızla 20 milyar dolara doğru gidiyor. Satın alma dahil, devam eden yatırımlarla birlikte PETKİM yarımadasında 2023 yılına kadar 15 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Bu rakamlarda sanayi alanında Türkiye’nin ikinci büyük şirketi olacağız. 2023 yılında Socar olarak Türkiye'nin en büyük 3 şirketinden biri olacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettiğimizde “Neden birinci olmuyorsunuz' dedi. Biz de neden olmasın diyerek, birinci olmayı hedeflerimiz arasına almış durumdayız.”

'TIR'ların kente ne faydası var?'

İzmir’in Akdeniz ve Ege’nin en güzel şehri olduğunu söyleyen Yavuz, “Sanayi, turizm ve tarımı, çatışma olmadan aynı bölgede konuşlandıracak bir kent daha yoktur. İzmir kamuoyunun, kendi sınırları dışındaki imkanlarına daha fazla kucaklaması gerektiğini inanıyorum. Nemrut Körfezi İzmir’e verilmiş ve Türkiye’ye bağışlanmış bir doğal limandır. Ama üvey evlat muamelesi olmamalıdır. İstanbul’dan gelip İzmir içinde dolaşan TIR’ların kente ne faydası var. EXPO adayı olan bir ülkeyle bu görünüm uyumlu mudur? Bu konuyu tartışmaya açmak istiyorum” dedi.