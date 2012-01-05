Kenan ve Yalın'ın tezkere kutlaması!

T24

Pop müziğin iki ünlü ismi Kenan Doğulu ile Yalın'ın eğlence gecesi; Etiler'deki bir mekanda yedikleri akşam yemeğiyle başladı. Popçular ardından; rotalarını Nişantaşı'na çevirdi. Burada eğlenen Yalın ile Kenan Doğulu, ardından soluğu Beyoğlu'nda aldı. Taksim'deki eğlencelerinden sonra Ortaköy'deki Angelique adlı mekana geçen popçular, buradan sabaha karşı ayrıldı. Kenan Doğulu ile Yalın'ın eğlence turunun nedeni sonradan anlaşıldı. 38 yaşındaki Doğulu ile 32 yaşındaki Yalın, 30 bin TL vererek bedelli askerlik yasasından yararlanmalarını birlikte kutladı.