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Kenan ve Yalın'ın tezkere kutlaması!

Kenan Doğulu ile Yalın, 30 bin TL'ye aldıkları tezkerelerini 4 mekan gezerek kutladı .

05 Ocak 2012 02:00

T24  - Kenan Doğulu ile Yalın, 30 bin TL'ye aldıkları tezkerelerini 4 mekan gezerek kutladı . 

Tezkere kutlaması!

Pop müziğin iki ünlü ismi Kenan Doğulu ile Yalın'ın eğlence gecesi; Etiler'deki bir mekanda yedikleri akşam yemeğiyle başladı. Popçular ardından; rotalarını Nişantaşı'na çevirdi. Burada eğlenen Yalın ile Kenan Doğulu, ardından soluğu Beyoğlu'nda aldı. Taksim'deki eğlencelerinden sonra Ortaköy'deki Angelique adlı mekana geçen popçular, buradan sabaha karşı ayrıldı. Kenan Doğulu ile Yalın'ın eğlence turunun nedeni sonradan anlaşıldı. 38 yaşındaki Doğulu ile 32 yaşındaki Yalın, 30 bin TL vererek bedelli askerlik yasasından yararlanmalarını birlikte kutladı.



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