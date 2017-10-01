T24 LogoT24 Logo
Spor

Kenan Sofuoğlu'nun doktorundan ilk açıklama geldi

3 farklı bölgede ayrılmamış kırık var  Dünya Supersport Şampiyonası'nda dün sıralama turları esnasında kaza geçiren ve bugün ambulans uçak ile Fransa'dan İstanbul'a getirilen Kenan Sofuoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı

01 Ekim 2017 19:20

3 farklı bölgede ayrılmamış kırık var 

Dünya Supersport Şampiyonası\'nda dün sıralama turları esnasında kaza geçiren ve bugün ambulans uçak ile Fransa\'dan İstanbul\'a getirilen Kenan Sofuoğlu\'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Cinel ve Ortopedi Bölümü Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Erol tarafından yapılan açıklamada, Sofuoğlu\'nun 3 farklı bölgesinde kırık olduğu ve ameliyat gerekmeden 3 aylık tedavi sürecinden geçeceği ifade edildi. 
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Cinel şunları söyledi;
\"Dün Fransa\'da gerçekleşen kaza sonucunda milli sporcumuz Kenan Sofuoğlu hastaneye gidiyor. Vücudunda kırıklar dizisi mevcut. Bu şartlarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Başbakanlığın, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın, Sağlık Bakanlığı\'nın ve Dışişleri Bakanlığı\'nın girişimleri, desteği ve çabasıyla hastamıza özel ambulans uçak gitti ve hastamızı saat 14.00 civarında hastanemize kabul ettik. Bu tür travma yapılarında kırık olan bölge dışında da sekonder yaralanmalar söz konusu olabileceği için tüm hastane alarm durumuna geçti ve hazır olarak bekledi. Hastamız gelir gelmez gereklik tetkikler yapıldı.\"
\"3 AYLIK AMELİYAT GEREKTİRMEYEN BİR SÜREÇ UYGULANACAK\"
Milli sporcu Kenan Sofuoğlu\'nun genel durumu ile ilgili detayları aktaran Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Erol ise \"Genel durumu iyi, bilinç durumu açık. Bizle ve ailesiyle iletişim kurabiliyor. Hastamızın genel olarak problemi pelvis dediğimiz leğen kemiği bölgesindeki kırıklar. Bu bölgede 3 farklı bölgede kırık var. Cerrahi tedavi uygulanmadan, takiple izlenebilecek ve iyileşebilecek kırıkları var. Bu kırıklar dağılmamış, birleşik durumda. Tabii ki ağrılı kırıklar bunlar, hastanın da ağrısı var. Hızlı bir şekilde kontrol altına alınıyor. Pelvis bölgesindeki kırıklarda sıklıkla karşılaştığımız kan düşüklüğü var. Kan değerleri kontrol edildi. Takibe devam edilecek. Yine bu bölge kırıklarında sekonder görülebilen o pıhtı, emboli riski gibi olasılıklara karşı da, pıhtılaşma riskini azaltıcı tedaviler uygulanmaya başladı. Farklı bölümler inceliyor. Kabaca planımız şu şekilde, 3 hafta kadar hasta istirahat edecek. 3 hafta sonra oturtmayı planlıyoruz. 6\'ncı hafta civarı da hastayı ayağa kaldıracağız. İlk başta destekle yürüyecek, tahmin ediyorum bir 6 hafta daha sonra desteksiz bir şekilde yürütmeye başlarız. Yaklaşık olarak 3 aylık bir süreç olacak. Ameliyat gerekmiyor. Kırıklar ayrılmadığı için gerek yok. Hastamız şanslı, 3 farklı bölgede kırık var ama ayrılmamış, ameliyatı gerektirmeyen kırıklar. Dolayısıyla da kendisini izleyeceğiz\" dedi.
Bülent Erol konuşmasını şöyle sürdürdü;
\"Sezonun detaylarını bilmiyorum ama tıbbi açıdan süreç budur. 3 hafta sonra yarışa girmesi olası değil. Fransa\'dan hastanın görüntülemelerini gönderdiler, biz de gerekli görüntülemeleri yaptık. Kendisiyle tıbbi durumu ile ilgili konuştuk. Ailesi geldi. Tekrar bir görüşme gerçekleşti. 
Tüm tedavi sürecinin bu hastanede devam etmesi, hastanın sağlığı açısından daha iyi olur. Kalıcı bir hasar beklemiyoruz. Belirttiğim gibi sürecin izlenmesi lazım. Normal şartlarda bu tip kırıklar kalıcı hasar bırakmaz. Kenan Sofuoğlu spor hayatına geri dönecektir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İsmail Cinel ve Bülent Erol\'un açıklamaları
- Detaylar

HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - İSTANBUL / DHA

01.10.2017 - Haber Kodu : 171001100

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SupersportFransaKenan SofuoğluMarmaraPendik EğitimAraştırma Hastanesi Başhekimi DrCinelOrtopedi Bölümü Klinik Sorumlusu Prof Dr Bülent ErolSofuoğluVücudundaBuCumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlığın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24