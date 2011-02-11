-KENAN SOFUOĞLU'NUN BABASI TOPRAĞA VERİLDİ SAKARYA (A.A) - 11.02.2011 - Dünya Supersport Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun babası İrfan Basri Sofuoğlu (59), Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi. Serdivan ilçesindeki özel bir hastanede kanser tedavisi gören ve dün akşam hayatını kaybeden Sofuoğlu'nun cenazesi, Akyazı ilçesindeki evlerine getirildi. Anne Nurhayat ve çocukları Kenan ile Nilüfer Sofuoğlu burada taziyeleri kabul etti. Sofuoğlu'nun cenazesi daha sonra Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne getirildi. Şampiyon motosikletçi Sofuoğlu ve yakınları burada da taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı öncesinde konuşan Sakarya Müftüsü Sinan Cihan, Kenan Sofuoğlu'nun Türk halkının yüz akı olduğunu belirterek, ''Dünyada memleketimizin spor alanındaki fahri elçilerinden biri. Devlet ve millet olarak gündemde olmamızı sağlayan değerli kardeşlerimizden biri. Kenan kardeşimize basından öğrendiğimiz kadar bir kurum tarafından yüklü miktarda ikramiye verildi. Hassasiyetlerinden, dini duygu ve inançlarından ötürü parayı nazikçe geri çevirdi. Haram ile helalin birbirine karıştığı bir dünyada, dini hassasiyetleriyle böyle yüklü miktardaki meblağları elinin tersiyle itebilen bir evladın babasının cenaze namazını kılacağız'' dedi. Baba Sofuoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından, 2002 yılında geçirdiği trafik kazasında ölen oğlu Bahattin ve 2008 yılında Körfez Pisti'ndeki antrenman sırasında geçirdiği kazada yaşamını yitiren oğlu Sinan Sofuoğlu'nun defnedildiği Akyazı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Sakarya Valisi Mustafa Büyük, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Yıldırım ve Şaban Dişli, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Sofuoğlu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve milli futbolcu Tuncay Şanlı da cenazeye çelenk gönderdi. Diğer yandan, bir dönem Motosiklet Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği de yapan İrfan Basri Sofuoğlu'nun ölüm haberini alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli motosikletçi Sofuoğlu'nu telefonla arayarak taziye mesajlarını ilettiği belirtildi.