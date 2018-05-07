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Spor

Kenan Sofuoğlu'ndan pistlere veda kararı...

İSTANBUL DHA - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yarış kariyerini sonlandırdığını açıkladı

07 Mayıs 2018 20:12

İSTANBUL DHA - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla yarış kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Milli motosikletçimiz Sofuoğlu, aldığı kararı Instagram hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Kenan Sofuoğlu, \'Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum\' başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

\"Bu hafta sonu italya\'da \"JÜBİLE\" yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü Ülkemizi Dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik,Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum.20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya Şampiyonalarında yarışabilmekti Şükürler olsunki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve Dua\'larını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya\'da jubile yapacağız!\"

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