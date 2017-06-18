Kenan Sofuoğlu'ndan art arda dördüncü zafer

Dünya SuperSport Şampiyonası'nda son 3 yarışı liderlikle kapatan Kenan Sofuoğlu, sezonun 7. yarışını kazanarak art arda 4'üncü, kariyerinin 42'nci birinciliğine ulaştı.

İtalya'nın Rimini şehrinde 4 bin 226 metrelik Misano Pisti'nde koşulan sezonun 7. yarışı 19 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, startta aldığı yeri korudu. İlk sıra için Sofuoğlu ile mücadele eden GRT Yamaha'nın şampiyona lideri sürücüsü Lucas Mahias, 3. turda yaptığı kaza sonrası yarışa devam edemedi.

Yarışın bitimine 9 tur kala CIA Landford Insurance Honda'dan Jules Cluzel'e kaptırdığı liderliği 3 tur sonra geri alan Sofuoğlu, art arda 4'üncü, kariyerinin 42'nci birinciliğine ulaştı.

Cluzel ikinci, GRT Yamaha'dan Federico Caricasulo üçüncü oldu.

Yarış sonucu puanını 100'e çıkaran Sofuoğlu, sürücüler klasmanı lideri Mahias ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağı 20 Ağustos'ta Almanya'da yapılacak.