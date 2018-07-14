Kenan Sofuoğlu ve Alpay Özalan'ın gölgesinde mi kaldı; MHP'li Sancaklı kulislerde konuşulan iddiayı yanıtladı

MHP Sakarya Milletvekili, eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, yeni yasama döneminde görev yapacak AKP’li iki ünlü milletvekilinin 'gölgesinde kaldığı' iddialarıyla ilgili konuştu. Sancaklı, eski milli futbolcu Alpay Özalan ve Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’na gösterilen yoğun ilgi nedeniyle kulislerde gölgede kalmış olabileceğine ilişkin söylentilere dair, “Meclis’te şu anda 600 milletvekili var. Takdir edersiniz ki 80 milyonun 70 milyonu sporla ilgili. Bu kadar ilgi alakala olan branştan üç vekil az bile” yorumunda bulundu.

“Kenan da, Alpay da geldiler çok memnun oldum”

T24'e konuşan Sancaklı, “Kenan da, Alpay da geldiler çok memnun oldum ben sayının artmasını da isterim” dedi. MHP’li Sancaklı’nın kulislerde yapılan ‘biraz gölgede kalmış olabilir’ yorumlarına dair değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Sporcu kafasıyla, sporcu düşünceyle çok daha işi şeyler yapılabilir. Aslında sistem çürümüş. Ben bu sistemi bir kenara bırakıp olması gereken sistemi kurmamız gerektiğini ve nasıl kurulacağını Meclis’te anlattım. Yoksa benim şahsi olarak kimseyle bir sıkıntım yok. Bu yeni sistemle birlikte yapılan protokol gereği MHP ve AK Parti beraber yürütecekler devletin işleyişini, mutlaka etkilerimiz daha fazla olacak. Daha fazla etkili olduğumuz yerde kendi adıma söylüyorum yetkilerim nereye kadarsa Türk sporu için kullanacağım”

Sofuoğlu kayıt işlemlerine Lamborghini ile geldi

“Motorumun sesinden TBMM'ye geldiğimi anlayacaklar' diyen AKP Sakarya Milletvekili Sofuoğlu Lamborghini marka otomobiliyle TBMM'ye gelmişti. Milli takımda ve pek çok kulüpte top koşturan AKP İzmir Milletvekili Özalan, son dönemde ise teknik adamlık yapıyordu.