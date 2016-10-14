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Spor

Kenan Sofuoğlu şampiyonluk için piste çıkacak

En yakın rakibi Krummenacher'in 42 puan önünde olan Sofuoğlu, yarışta ilk 8'e girmesi durumunda Süpersport'ta şampiyonluğa kavuşacak

14 Ekim 2016 14:07

Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 11. yarışında şampiyonluk için piste çıkacak. 

Cadiz kentinde yer alan 4 bin 423 metrelik Jerez Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 12.30'da gerçekleştirilecek. Yarış ise 16 Ekim Pazar günü TSİ 12.20'de koşulacak.

En yakın rakibi İsviçreli Randy Krummenacher ile arasında 42 puan fark bulunan Sofuoğlu, İspanya'daki yarışta ilk 8'e girmesi halinde şampiyonluğunu sezonun son etabı öncesinde garantileyecek.

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