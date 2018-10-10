Kenan Sofuoğlu hayatını kurtaran kaskı Yeşilay'a bağışladı

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Milli Motosiklet Yarışçısı Kenan Sofuoğlu, dünya şampiyonu olduğu bir yarışta kullandığı ve kaza geçirdiği sırada hayatını kurtaran kaskı Yeşilay\'a bağışladı.



AK Parti Sakarya Milletvekili ve milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Meclis\'te yaptığı açıklamada 2010 yılında dünya şampiyonu olduğu bir yarışta kullandığı kaskı Yeşilay\'a bağışladığını açıkladı. Kenan Sofuoğlu kaskın, kaza geçirdiği sırada hayatını kurtardığını belirterek, \"İstanbul\'da Yeşilay\'a söz vermiştim. 2010 yılında kullandım. 2010 dünya şampiyonu olduğum kask. Bütün kasklarımı saklıyorum nadiren hediye ediyorum. Para ile alınabilecek bir kask değil. Hız tutkusu yapmak isteyen drift atmak isteyene alt yapı yok. Hız yapan arabalar satılıyor. Ama onların kullanılabileceği parkur yok. Bu sorunun çözülmesi lazım. İstanbul\'da park var ama şirket tarafından kiralandı, ama girmek kolay değil. Bunu belediyelerle beraber yapabilirsek hızdan dolayı çok kişinin hayatını kurtarır. Eğer yarışçı olmasaydım sokaklarda hız yapan biri olurdum. Yarışı kazandığımda kaskı çıkarıp Osmanlı kavuğu takmıştım\" diye konuştu.

Öte yandan Kenan Sofuoğlu\'nun hayatını kurtaran ve Yeşilay\'a bağışladığı kask açık artırma ile satılacak. Satıştan elde edilecek olan gelirin Yeşilay’ın uyuşturucu ve alkol bağımlılarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne bağışlanacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kenan Sofuoğlu\'nun açıklaması

-Kask

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Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,(DHA)

