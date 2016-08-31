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Yaşam

Kenan Sofuoğlu evinin 3. katından havuza atlayarak hastanelik oldu!

Sofuoğlu'nun burkulan ayağı tedavi altına alındı

31 Ağustos 2016 11:22

Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu villasının penceresinden havuza atlarken ayağını burkunca hastanelik oldu.

Kenan Sofuoğlu, dün akşam saatlerinde Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde, bir sitede bulunan villasının 3'üncü kat penceresinden havuza atlayınca ayağını burktu.

Sofuoğlu, kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Burada, Kenan Sofuoğlu'nun burkulan ayağı sargıya alındı.

Olayın ardından şampiyon motosikletçi, pencereden havuza atlarken ve hastanenin acil servisinde personelin kendisi ile selfie yaparken çekilen fotoğraflarını, "Bu atlayış sonrası hastanelik olduk. Ama çok şükür iyiyim" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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