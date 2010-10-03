T24- Dünya Süpersports Şampiyonası'nın Fransa'da yapılan son yarışında, Kenan Sofuoğlu dünya şampiyonu oldu.



Pol pozisyonunda start alan Kenan Sofuoğlu, son yarışa en yakın rakibi İrlandalı Eugene Laverty'nin 16 puan önünde başladı. Bir başka deyişle Kenan yarışı ilk 6 içinde bitirdiği takdirde şampiyon olacaktı.



Şampiyon sürücü yarışın ilk bölümünü lider götürdükten sonra 10'uncu turda Laverty'e geçildi.

Geri kalan bölümde temkinli bir tempo belirleyen Kenan yarışı Laverty'nin ardından ikici sırada bitirerek ihtiyacı olan puanları aldı ve kariyerinin ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.



Sofuoğlu bu sezon katıldığı tüm yarışları ilk üç içinde bitirmeyi başardı. Portekiz, ABD ve Çek Cumhuriyeti'ndeki yarışlarda ise birinci oldu.



27 yaşındaki motosikletçi, 2007 yılında Süpersport'ta dünya şampiyonluğuna ulaşarak motor sporlarına Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandırmıştı.