Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı bile arasa yeminim var kabul etmem

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu 'Spor Bakanı olacak' iddialarına, "Bugün bana Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse ve seni spor bakanı yapacağım dese, hatta daha net konuşayım yeminim var kabul etmeyeceğime dair. Benim öyle bir hayalim yok" diye cevap verdi.

Sofuoğlu, Serdivan Belediyesi'nin ilçedeki Fikir Sanat Akademisi'nde düzenlenen 'Gençlerle Baş Başa' isimli söyleşiye katıldı. Sofuoğlu hayat hikayesini anlatarak gençlerin sorularını cevapladı.

"Hayalim yok"

Bir üniversite öğrencisinin ''Spor bakanı olacağınız söyleniyor, doğru mu?'' şeklindeki sorusuna Sofuoğlu, "İnanın bana bunu canı gönülden söylüyorum, samimiyetime inandınız mı? Bugün bana Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse ve seni spor bakanı yapacağım dese, hatta daha net konuşayım yeminim var kabul etmeyeceğime dair. Efendim ben bir tane görev kabul ettim ve bu görevin hakkını verebilmek için mücadelemi veriyorum. Önümde 4.5 yıllık bir süre var, inşallah başarılı olup görevimi tamamlamak istiyorum. Benim öyle bir hayalim yok. Motorculuğa başladığımda dünya şampiyonu olmak hayalim vardı ve inanın ben siyasete bir görev verilmesi üzerine girdim. Yükselmek gibi bir hayalim yok, vekillikle inşallah görevimi tamamlamak istiyorum ama hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Ben burada açık kapı bırakmakta istemiyorum netim ben. Öyle bir isteğim yok" diyerek cevapladı.



Sofuoğlu, milletvekili maaşıyla ilgili sorulan soruyu ise hakkında "İnsanların verdiği parayla Lamborghini aracına benzin koyuyor" söylentisi çıkmaması için ihtiyaç sahiplerine bağışladığını belirterek şöyle dedi:

"Lamborghini'sine bizim verdiğimiz paralarla benzin alıyor dedirtmemek için"



"Milletvekili maaşını alıyoruz, o maaşın şu ana kadar 1 kuruşuna bile ben dokunmadım. O maaşın 2-3 katını her ay dağıtıyorum daha fazlasını hatta. Çünkü talepler istekler geliyor, burada şehit aileleri diye bir ayrım yapmadım inanın bana. İhtiyaç sahipleri her zaman bizi buluyor. Daha önceki hayatımda da böyle çok irtibatta olduğum yerler vardı. O dönemde sosyal medyada da biraz çıktı böyle şeyler. Dağıtacak mı, gerçek mi? Ben hiç konuşmuyorum ama bir gün birileri yapmadığımı iddia ederse her şey hazır. Ben bunu şov olsun diye açıklamadım. Benim meclise gittiğim arabayı duymuşsunuzdur. Milletvekili olmadan önce bunu açıkladım. Çünkü bu görevi ben kabul ederken hiçbir çıkar gözetmeden kabul ettim. Cumhurbaşkanına olan vefa borcu için, maddi bir ihtiyacım olmadıktan sonra böyle bir maaşı almanın yaşadığım hayatın içinde böyle bir bu parayı almam. Yarın öbür gün şu lafı duymak istemiyorum. Lamborghini'sine bizim verdiğimiz paralarla benzin alıyor dedirtmemek için. Meraklı değildim ben vekil olmaya ama madem ben vekil oldum, bu maaşla kimseyi konuşturmamak için bu parayı almayacağım kardeşim dedim."



Sporculara sponsor desteği sağlamak için hazırladığı projeyle Türkiye'de destek almayan sporcunun kalmayacağını belirten Sofuoğlu, "Pazartesi günü geliştirdiğimiz bir projeyi açıklıyorum. Meclisten bazı başarıların çıkması gerekiyor. 'Sporda seferberlik' ve 'Spora gönül ver' projesini başlatıyoruz. Bu nedir? Bu spora ve sporculara destek bulmak için atılmış bir adımdır. Bu yeterli mi? Size şunu söyleyeyim, RedBull markasıyla anlaştım. Bu marka 10 sporcunun yükünü devletten alıp bu yükü yükledik. Aşağı yukarı 20 milyon lira civarında devletin spora ödemesi gereken bütçeyi biz aldık markadan verdireceğiz. Bunun gibi birkaç büyük şirketin bu projeye destek olmasını sağlayacağım. Ülkede sporun değişmesini sağlayacak bir hazırlık yapıyorum. İtalya, Almanya'da araştırmalarımın hepsini yaptım. Oralarda spor nasıl başarılı olmuşsa sadece futbol değil, başka sporlar da vardır bunun bütün araştırmalarını hatta kanundaki yasalarını aldım, Türkçeye çevirdim ve son noktaya getirdim inşallah. Bu Maliye Bakanlığıyla birlikte olacak ortak proje ama bu proje gerçek olursa inanıyorum ki Türkiye'de destek görmeyen sporcu kalmayacak" diye konuştu.