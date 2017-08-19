Kenan Sofuoğlu, Almanya'da liderlik için piste çıkıyor

Milli motosikletçi altıncı şampiyonluğa koşuyor

İSTANBUL, (DHA) Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası\'nda Almanya\'nın Klettwitz kasabasındaki 4 bin 255 metrelik Lausitz Pisti\'nde yarın 12.30\'da piste çıkıyor. Sezonun ikinci bölümünün ilk yarışını kazanarak liderliği ele geçirmek isteyen milli motosikletçi Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle ilk iki yarışı kaçırmış, bir müsabakayı ise tamamlayamamıştı. Kenan Sofuoğlu, lider durumda bulunan sporcuyla arasındaki 75 puanlık farkı 5\'e düşürmeyi başarmıştı. Kenan Sofuoğlu, yarışla alakalı olarak şunları söyledi:

\"Verilen arayı İtalya\'da testler yaparak tamamladım. 2018\'de kullanacağımız bazı lastikleride bu testte deneme fırsatı buldum. Almanya etabı, bizim için çok önemli. Şansımın yeniden yeşermesi için bir fırsat geldi önüme. Fransız pilotla şu anda aramda 5 puan var. Rakibimin neler yapacağı beni ilgilendirmiyor.. Sadece kazanmaya odaklandım. Kalan 5 yarışta 3 ya da 4 yarış kazanabilmek. Bunu başarırsam, final yarışının yapılacağı Katar\'a büyük avantaj ile gideceğim. Bekle beni Almanya şampiyona liderliği için geliyorum.\"

Sürücüler klasmanında 8\'inci yarış öncesi durum şu şekilde:

1. Lucas Mahias (Fransa) - 105 puan

2. Kenan Sofuoğlu - 100 Puan

3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 76 Puan

4. Jules Cluzel (Fransa) - 75 Puan

5. Patrick Jacobsen (ABD) -68 Puan

