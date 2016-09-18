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Spor

Kenan Sofuoğlu 9'da 5 yaptı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağı, 2 Ekim'de Fransa'da düzenlenecek

18 Eylül 2016 23:11

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Almanya'da düzenlenen sezonun 9. yarışında birinci oldu.

Almanya'nın Klettwitz kasabasındaki 4 bin 255 metrelik Lausitz Pisti'nde koşulan sezonun 9. ayağı, 19 tur üzerinden yapıldı. Mücadeleye "pole pozisyonu"nda başlayan Kawasaki Puccetti pilotu Kenan Sofuoğlu, ilk viraja önde girmeyi başardı ancak ilk tur içinde Kallio takımından Niki Tuuli'ye geçildi. Kenan, 3. turda  yeniden ele geçirdiği liderliği yarışın sonuna kadar korudu ve bu sezon 5'inci, Supersport kariyerindeki 37'nci zaferini elde etti. 

Liderin 1.7 saniye arkasındaki Tuuli 2'nci, Red Bull sporcusu Kenan'dan 4.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen MV Agusta takımından Jules Cluzel ise 3'üncü oldu.

Üst üste 3. kez birinci olan 32 yaşındaki milli sporcu, pilotlar klasmanında rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Puanını 171'e çıkaran Kenan'ı, 118 puanla takım arkadaşı Randy Krummenacher ve 109 puanla Honda'dan Patrick Jacobsen izledi. 

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağı, 2 Ekim'de Fransa'da düzenlenecek.

Sezonun 9. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

1. Kenan Sofuoğlu (Türkiye) - 171 puan 

2. Randy Krummenacher (İsviçre) - 118 

3. Patrick Jacobsen (ABD) - 109 

4. Jules Cluzel (Fransa) - 91 

5. Gino Rea (Büyük Britanya) - 81

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Kenan Sofuoğlubirinci

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