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Spor

Kenan Sofuoğlu: "Şampiyon olup bırakacağım"

Mesut IŞIK - Büşra KAYA / GEBZE (Kocaeli), (DHA) Super Sport Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu bayrağı teslim edeceği üç sporcu yetiştirdiğini belirterek, "32 yaşındayım ve motor sporları için aslında bırakma dönemim

02 Mart 2018 21:28

Mesut IŞIK - Büşra KAYA / GEBZE (Kocaeli), (DHA)

Super Sport Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu bayrağı teslim edeceği üç sporcu yetiştirdiğini belirterek, \"32 yaşındayım ve motor sporları için aslında bırakma dönemim. Ben bir şampiyonluk daha yaşayıp, şampiyon olarak bu sporu bırakmak istiyorum\" dedi.
Kocaeli\'nin Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Kenan Sofuoğlu, Gebze Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen söyleşiye katıldı. Özellikle gençler söyleşiye büyük ilgi gösterirken, Kenan Sofuoğlu soruları cevaplandırdı. Kenan Sofuoğlu, \"Onca kazaya rağmen bu sporu yaparken hala korkmuyor musunuz\" sorusunu, \"Evet yaptığımız sporun tehlikeleri var kabul ediyorum. Ama her sporda tehlikeler, sakatlanma olasılıkları vardır. En üst düzeyde korumalı kıyafetlerimiz bu tehlikeleri minimuma indiriyor. Pistte yaptığım bir kazayı trafikte otomobille yapsanız kurtulma şansınız çok azdır. Ama koruma amaçlı giydiğimiz kıyafetler sayesinde ufak yaralanmalarla bu kazaları atlatabiliyoruz\" diyerek cevapladı.
\"ŞAMPİYON OLUP BIRAKACAĞIM\"
Milli sporcu olmanın ayrı bir gurur olduğunu ifade eden Sofuoğlu, \"Bayrağı teslim edeceğim üç sporcu yetiştiriyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bayrağımızı dünyada gururla dalgalandıracaklar. Şu an dünya şampiyonasında yarışan tek Türk sporcu benim. Ama önünüzdeki yıllarda her klasmanda bir sporcumuzun olacağına inanıyorum. 32 yaşındayım ve motor sporları için aslında bırakma dönemim. Ben bir şampiyonluk daha yaşayıp, şampiyon olarak bu sporu bırakmak istiyorum. İnşallah Allah nasip eder de bu sene şampiyon olurum\" dedi.
İMZALI KASKINI HEDİYE ETTİ
Programın sonunda seyircilere yöneltilen soruyu doğru cevaplayan bir seyirciye Kenan Sofuoğlu, imzaladığı bir kaskı hediye etti. Kenan Sofuoğlu’nun hangi yıllarda dünya şampiyonluğunu kazandığını bilen seyirci kaskını milli sporcunun elinden aldı. Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak, milli sporcuya hediye verdi. Programın sonunda Sofuoğlu, sevenleri ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kenan Sofuoğlu\'nun soruları cevaplaması
- Kask hediye etmesi ve salondan görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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