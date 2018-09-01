Kenan Sofuoğlu: "Çok fazla sporcu için bir alt yapı olacak"

\'\'Geleceğe yönelik sporcuların yetişmesi için çok büyük bir adım\'\'

FIM Başkanı Srb: \'\'Motokros dalında da artık sporcu çıkartmak için burası gerçekten çok iyi yer\'\'

Mustafa AKIN - Satılmış AKKAŞ / Afyonkarahisar,(DHA)

Dünya şampiyonu eski motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Dünya Motokros Şampiyonası için Afyonkarahisar\'a geldi. Şampiyonanın yapılacağı pistte incelemelerde bulunan Sofuoğlu, yetkililerden bilgiler aldı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkanı Wolfgang Srb ile de görüşen Kenan Sofuoğlu, Afyonkarahisar\'daki parkurda emeği geçenleri tebrik etti.

Türkiye\'de böyle güzel organizasyonlar yapmanın kendilerini gururlandırdığını dile getiren Kenan Sofuoğlu, \'\'Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkanı Wolfgang Srb\'yi yıllardır tanıyorum. Bana burada az önce anlattığı şeyler Türkiye\'de böyle güzel bir organizasyon olması beni gerçekten gönülden mutlu etti\" dedi.

\'\'GELECEĞE YÖNELİK SPORCULARIN YETİŞMESİ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ADIM\'\'

Sofuoğlu, asfalt pist ile toprak pistin çok farklı olduğunu ifade ederek, \'\'Şu anda Türkiye Motosiklet Federasyonu\'nun bu yapmış olduğu bu adım ve buradaki yarış sayesinde inanıyorum ki çok fazla sporcu için bir alt yapı olacak. Burada tüm sporcularımız yarışıyor. Onlar kendilerini burada dünya şampiyonasında en iyi adamlarla görmesi dünyanın gerçekten motokros dalındaki en sporcularla beraber aynı parkura çıkması demek geleceğe yönelik sporcuların yetişmesi açısından çok büyük bir adım\'\' diye konuştu.

FIM BAŞKANI SRB: \'\'MOTOKROS DALINDA DA ARTIK SPORCU ÇIKARTMAK İÇİN BURASI GERÇEKTEN ÇOK İYİ YER\'\'

FIM Bakanı Wolfgang Srb ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: \'\'Daha önce Ocak ayında zaten bir İstanbul\'da basın toplantısı yaptığımızda bunu yapabileceğimizi söylemiştik. Ama tabi buraya geldikten sonra buranın güzelliğini buradaki yapılan her şeyi gördükten sonra bende çok şaşırdım. Türkiye\'de Kenan gibi Toprak gibi Öncü kardeşler gibi sporcuları vardı sırada da motokros dalında da artık sporcu çıkartmak için burası gerçekten çok iyi yer.\'\'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kenan Sofuoğlu\'nun açıklamaları

-Wolfgang Srb\'ın açıklamaları

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)