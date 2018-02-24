Kenan Sofuoğlu, 257 kilometre hızla kaza yaptı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Avustralya’da antrenmanda 257 kilometre hızla giderken kaza yaptı. Sağ kol ile sol ayağından yaralanan Sofuoğlu, yarınki yarışa çıkacağını açıkladı. Kazanın motosikletin tekerleğinin yanındaki kabarcıkların atması sonucu meydana geldiği açıklandı.

Dünya Supersport Şampiyonası için Avustralya'da bulunan Kenan Sofuoğlu yaptığı açıklamada, “Bugün 257km/h hızla yaptığımız kazaya rağmen yarınki yarışa çıkıyoruz inşallah!” dedi.

Sağ kolundan yaralanan ve sol ayağında büyük bir delik olduğu ifade edilen Sofuoğlu, buna rağmen sıralama turlarına katıldı ve 1.33.540’lık tur zamanıyla 3. sırada yer aldı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Avustralya’da yapılacak yarışta yer alacağını açıklayan motosikletçi, önümüzdeki hafta ameliyat olacağını dile getirdi. Sofuoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Zor nefes alıyordum, leğen kemiğimin kırıldığını düşündüm. Sonradan vücudumda yanıklar olduğunu fark ettim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pirelli yarış direktörü Giorgio Barbier, kazanın tekerleğin yanından kabarcıkların atması sonucu gerçekleştiğini açıkladı.