Kenan Poleo, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu olarak göreve başladı

Kenan Poleo, 1 Eylül itibariyle Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı olarak göreve başladı.

Poleo, görevi Jamaika’daki Birleşik Krallık misyonuna Müsteşar olarak atanan Judith Slater’dan devraldı.

Kenan Poleo, İstanbul’a atanmadan önce, Birleşik Krallık Avrupa Ticaret Müsteşarı Yardımcısı olarak Almanya’nın başkenti Berlin’de görev yapmaktaydı.

Poleo önceki görevleri sırasında, işletmeler için yenilikleri ve uluslararası işbirliğini destekleyen Innovate UK’de Küresel Yöneticilik ve yine Berlin’deki Birleşik Krallık Büyükelçiliği bünyesinde yer alan Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Ağı’nın Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölge Direktörlüğü gibi roller üstlendi.

Birleşik Krallık hükümeti içerisinde; AB Enerji ve Çevre Mevzuatları Genel Müdür Yardımcılığı, Birleşik Krallık Üretim Stratejisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Kimyasal Maddeler Sektörü ve Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı gibi birçok üst düzey görevde bulunan Poleo Slovenya’nın enerji ve iklim değişikliği konularında çalışmaların yoğun olduğu AB Başkanlığı sırasında ulusal uzman olarak bu ülkede görevlendirildi.

Birleşik Krallık hükümeti için çalışmaya başlamadan önce, Ulusal Sağlık Sistemi’nde (NHS) önce pratisyen sonra yönetici olarak çalışan Kenan Poleo, cinsel sağlık, HIV/AIDS, göçmen ve evsiz sağlığı ve siyahlar ve etnik azınlık topluluklarından gelen kişilerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması gibi alanlarda görev aldı. Birmingham Üniversitesi’nde Doğu Akdeniz Tarihi bölümünü tamamlayıp, Londra Üniversitesi’nde Türk Çalışmaları (Türkoloji) alanında yüksek lisans yaptı.