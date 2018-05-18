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Spor

Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu

Temel ELCİVAN-DUİSBURG/DHA Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman'ı transfer etti

18 Mayıs 2018 21:46

Temel ELCİVAN-DUİSBURG/DHA

Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman\'ı transfer etti.
Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 formasını giyen Kenan Karaman, Bundesliga\'nın yeni ekibi Fortuna Düsseldorf\'a transfer oldu. Milli futbolcu Kaan Ayhan\'ın da forma giydiği Fortuna Düsseldorf\'a transfer olan Kenan, bu sezon Bundesliga\'da 22 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti. 
Geçen hafta sona eren Almanya 2\'nci Lig\'inde şampiyon olarak Bundesliga\'ya yükselme başarısı gösteren Fortuna Düsseldorf, Hannover 96\'da forma giyen 24 yaşında ki forvet oyuncusu Kenan Karaman\'ı renklerine bağladı. Bundesliga\'nın yeni ekibi Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman ile 2021 yılına kadar mukavele imzaladı.
TSG Hoffenheim\'den Hannover\'e transfer olan Kenan Karaman, 2014 yılından beri bu kulüpte forma giyiyor.

(FOTOĞRAFLI)

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