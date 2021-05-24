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Spor

Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf’a veda etti

24 Mayıs 2021 11:36

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman, 30 Haziran’da bitecek sözleşmesinin ardından kulübe veda edeceğini açıkladı.

Milli oyuncu Kenan Karaman, 30 Haziran’da serbest kalıyor. 27 yaşındaki oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 30 Haziran’da bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını ve serbest kalacağını açıkladı.

Milli oyuncu yaptığı açıklamada, “Veda vakti. Yolum başka yerde devam edecek. Üst lige yükselerek kulübe veda etmek isterdim ama bu mümkün olmadı. Taraftarlara, teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Burada heyecan verici 3 yıl geçirdim. Kişisel olarak burada olgunlaştım. Kulübe gelecek için iyi şanslar diliyorum. Umarım en kısa sürede Bundesliga’ya dönersiniz” ifadelerini kullandı.

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