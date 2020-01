Kenan Karaman: "Geleceğim Avrupa'da"

\"Bugünlere çok fazla çalışarak geldim\"

\"Küme düştüğümüzde takımdan ayrılmayı düşünmedim\"

\"Milli takımın yapılanmaya gitmesi benim için güzel şans\"

\"Buradan giden oyuncular için adaptasyon süresi gerekiyor\"

\"Bir Türk oyuncunun Alman rakiplerini geçebilmesi için iki gömlek daha fazla çalışması gerekiyor\"

\"Hedefim Millî takım\'da kalıcı olmak\"

\"Önemli olan bu kaliteyi takım ruhuna ve takım oyununa dönüştürebilmek\"

\"Süratli olduğum için kanat oynuyorum\"

\"Cenk ağabey her anlamda önemli ve örnek alınacak bir oyuncu\"

\"Biz Türklerin küsme duygusu fazla\"

\"Benimle ilgili çok pozitif yayınlar yapılıyor\"

İSTANBUL,(DHA)

Hannover 96 ile gösterdiği performansla herkesin beğenisi kazanan ve yenilenen Milli takım kadrosu içerisinde kendine yer bulan Kenan Karaman, TFF\'nin TamSaha dergisine konuştu.

Santrafor, sağ açık ve sol açık gibi mevkilerde oynayabildiğini belirten Kenan, \"Ben geleceğimi Avrupa\'da görüyorum. Orada kendimi daha fazla kanıtlamak, daha iyi takımlarda oynamak istiyorum\" dedi.

\"BUGÜNLERE ÇOK FAZLA ÇALIŞARAK GELDİM\"

Çok çalışmanın her zaman faydası olduğunu ifade eden Kenan Karaman, \"Siz de biliyorsunuz ki, en başından beri çok çalışmanın sihrine inanan bir oyuncuyum. Bugünlere de çok fazla çalışarak geldiğimi ve bugün A Millî Takım kadrosunda bulunmanın gururunu yaşadığımı söyleyebilirim. Almanya\'daki kariyerim hep kendimi ispatlamaya çalışmakla geçti. Takımım Hannover 96\'nın başarısı için döktüğüm ter, bana Millî Takımımızın da kapılarını açtı\" dedi.

\"KÜME DÜŞTÜĞÜMÜZDE TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM\"

Hannover ile hem küme düşme hem de 2\'nci Lig\'te şampiyonluk sevinci yaşayan Karaman, \"Hannover\'le küme düştüğümüzde güzel duygular hissetmedik elbette. Herkesin morali bozuldu. Hannover gerçekten bir futbol şehri ve insanlar büyük bir hayal kırıklığına uğradı. O dönemde takımdan ayrılmayı düşünmedim. Çünkü takımın daha da güçlenerek yeniden Bundesliga\'ya döneceğini biliyordum. Benim açımdan da daha çok oynama fırsatı doğacağının farkındaydım. Nitekim öyle de oldu. Bir sene içinde Bundesliga\'ya döndük. Benim için de çok faydalı bir tecrübe oldu çünkü genç yaşımda 30\'un üzerinde maça çıktım. Bu süreçte kendimi daha da geliştirdiğimi düşünüyorum. Bir de düştüğü yerden yeniden ayağa kalmak insanın özgüvenini artırıyor\" diye konuştu.

\"MİLLİ TAKIMIN YAPILANMAYA GİTMESİ BENİM İÇİN GÜZEL ŞANS\"

Milli takım için her zaman bir beklenti içinde olduğunu aktaran Kenan, \"Gerçekçi olmak gerekirse ben Millî Takım hayali kurmak yerine Bundesliga\'daki performansımı ön plana çıkarmaya çalıştım. Çünkü orada iyi olursam böyle bir fırsat yakalayabileceğimi biliyordum. Dünya Kupası elemelerinin ardından Millî Takım\'ın yeni bir yapılanmaya gideceğini de tahmin ediyordum. Benim için çok güzel bir şans doğduğunu düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

\"BURADAN GİDEN OYUNCULAR İÇİN ADAPTASYON SÜRESİ GEREKİYOR\"

Türkiye\'den yurt dışına transfer olan oyuncular için belli bir adaptasyon zamanı gerektiğini vurgulayan Kenan Karaman, \"Türk oyuncuların Avrupa\'da kendisini kanıtlaması ve bugün Millî Takım kadrosu altında toplanması önemli bir başarı. Tabiî sadece Avrupa\'dan gelen oyuncular değil, Türkiye\'den de Avrupa\'ya giden oyuncular var Millî Takım\'da. Türkiye\'den Avrupa\'ya gitmek daha farklı. Biz orada doğup büyüdük ama buradan giden oyuncular için adaptasyon süresi gerekiyor. Yine de büyük bir adım bu. Millî Takım için güzel bir tablo oluştuğunu düşünüyorum. Ama şunu da söylemek lâzım; Türkiye\'de altyapılardan çok fazla oyuncu yetişmiyor ya da yetişenler oynama fırsatı bulamıyor. Böyle bir sıkıntının da varlığı gerçek. Bu kadar büyük, genç nüfusu bu kadar fazla, futbolun bu kadar çok sevildiği bir ülkede neden yeterince oyuncu üretilemediğine insan şaşırıyor elbette. Almanya özelinde bu konu hakkında şunları söyleyebilirim; orada altyapıdan A takıma kadar düzenli bir organizasyon var. Almanlar 20 yıl önce kurdukları bu sistemi başarıyla sürdürüyor\" diye konuştu.

\"BİR TÜRK OYUNCUNUN ALMAN RAKİPLERİNİ GEÇEBİLMESİ İÇİN İKİ GÖMLEK DAHA FAZLA ÇALIŞMASI GEREKİYOR\"

Almanya\'da kendisine verilen şansı iyi kullandığını düşünen Kenan, \"Almanya\'da bir Türk oyuncunun Alman rakiplerini geçebilmesi için iki gömlek daha fazla çalışması gerekiyor. Tabiî şans da önemli. Hocanın sizi tutması ve şans vermesi, bu şansı bulduğunuzda da iyi değerlendirmeniz gibi faktörler var. Bazen oynayamadığınız hatta kadroya bile giremediğiniz dönemler de oluyor. Ama o zaman da küsmemeniz, çok çalışmaya devam etmeniz ve kendinizi her zaman oynayacakmış gibi hazır tutmanız gerekiyor. Şans geldiğinde bunu en iyi şekilde değerlendirmeniz ve kendinizi ispatlamanız lâzım. Ben o şansı iyi kullandığımı düşünüyorum\" dedi.

\"HEDEFİM MİLLÎ TAKIM\'DA KALICI OLMAK\"

Milli takımda verilen şansı da en iyi şekilde kullanmak zorunda olduğunu söyleyen Karaman, \"Öncelikle hedefim Millî Takım\'da kalıcı olmak. Lucescu\'nun disiplinli bir teknik adam olduğunu biliyorum. Futbol anlayışıyla kendisini dünyaya kabul ettirmiş bir hoca. Onun isteklerini anlamak ve sahada yerine getirebilmek için çok dikkatli ve konsantre olmak gerekiyor. Eğer hocanın isteklerini sahada uygulayabilirsem hem Millî Takım\'a katkı sağlayabileceğimi hem de kalıcı olacağımı düşünüyorum. En önemli nokta, hocanın aklındaki sistemi bir oyuncu olarak sahaya nasıl koyacağım\" şeklinde konuştu.

\"ÖNEMLİ OLAN BU KALİTEYİ TAKIM RUHUNA VE TAKIM OYUNUNA DÖNÜŞTÜREBİLMEK\"

Kadrodaki çoğu oyuncuyla alt yaş Milli takımlarından birlikte oynadıklarını ifade eden Kenan, \"Kadroda çok sayıda kaliteli oyuncu olduğunu görüyorum ama ben asıl meselenin takım olarak sahaya ne yansıttığımızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda da Millî Takımımızda çok büyük isimler, çok kaliteli oyuncular var oldu. Ama takım olarak istenenleri sahaya koyamıyorsanız sonuç almanız zorlaşıyor. Takım ruhu ve arkadaş grubu çok önemli. Bu kadrodaki birçok oyuncu birbirini tanıyor. Bu da önümüzdeki dönem için bir avantaj olabilir. Alt kategorilerde beraber oynadık, beraber zaman geçirdik. Millî Takım\'a gelen her oyuncunun zaten belirli bir kaliteye sahip olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi, önemli olan bu kaliteyi takım ruhuna ve takım oyununa dönüştürebilmek. Ama yeni bir takımız ve antrenmanlarda hocamızın istediklerini ne kadar sürede sahaya yansıtabiliriz; bu da ayrı bir konu. \"Hoca ve kadro değişikliği oldu, hemen her şey değişsin\" diye büyük beklentilere girmemek gerekiyor. Hocanın aklında bir sistem var ve bunun oturması, oyuncuların bu sisteme alışması için zamana ihtiyaç var\" ifadelerini kullandı.

\"SÜRATLİ OLDUĞUM İÇİN KANAT OYNUYORUM\"

Süratli bir futbolcu olduğu için hocaların onu kanatlarda kullandığını aktaran Kenan Karaman, \"Genç Millî Takımlara geldiğim ilk dönemlerde santrfordum. Ama zamanla forvetin her bölgesinde görev alabilen bir oyuncuya dönüştüm. Sağ-sol açık ya da santrfor arkasında da görev yapıyorum. Bundesliga\'da çoğu maçımı kanatlarda oynadım. Ancak ben en çok santrfor oynamaktan hoşlanıyorum. Hocalar süratimi ve tekniğimi de beğendiği için beni kanatta değerlendirmeyi tercih ediyor\" dedi.

\"GELECEĞİM AVRUPA\'DA\"

Avrupa\'da kendini daha fazla kanıtlamak istediğini söyleyen genç oyuncu, \"Ben geleceğimi Avrupa\'da görüyorum. Orada kendimi daha fazla kanıtlamak, daha iyi takımlarda oynamak istiyorum. Tabiî Türkiye\'de oynamak da güzel bir duygu. Orada da çok güzel statlarla birlikte harika bir atmosfer oluştu ama benim önceliğim Avrupa\'da kalmak\" şeklinde konuştu.

\"CENK AĞABEY HER ANLAMDA ÖNEMLİ VE ÖRNEK ALINACAK BİR OYUNCU\"

Cenk Tosun\'un da kendisi gibi Almanya\'da yetiştiğini ve iyi yerlere geldiğini belirten Karaman, \"Cenk Tosun gerçekten çok iyi yerlere geldi. Bu yıl en iyi sezonlarından birisini yaşıyor. Hem Süper Lig\'de hem de Şampiyonlar Ligi\'nde çok iyi işler çıkartıyor. Bu onun kalitesini gösteriyor. O da benim gibi Almanya\'da doğdu, büyüdü ve yetişti. Türkiye\'ye de genç yaşta geldi. Bu aslında hiç de kolay bir iş değil. Almanya\'daki ortama alıştıysanız Türkiye\'ye gelmek de bir risk. Ama burada çok çalıştığını düşünüyorum. Beşiktaş\'ta her zaman önüne bir santrfor konuldu ama asla yılmadı, pes etmedi, küsmedi ve bunun meyvelerini şimdi yiyor. Cenk ağabey her anlamda önemli ve örnek alınacak bir oyuncu\" ifadelerini kullandı.

\"BİZ TÜRKLERİN KÜSME DUYGUSU FAZLA\"

Türklerin küsme duygularının daha fazla olduğunu belirten Kenan, \"Bu insanın içinde olacak. Biraz da karakter meselesi. Kendimizi hemen bırakıveriyoruz. Bu nokta çok kritik. Ama o dönemlerde ayakta kalmak, hem saha içinde hem de özel hayatında futbol için yaşamak, disiplinli olmak ve çalışmak gerekiyor. Cenk ağabeyin bunu başardığını düşünüyorum. Türkiye\'de oynayan her Türk futbolcu için çok iyi bir örnek. Sonuçta hocanızı etkileyecek olan şey sahadaki performansınızdır. Yabancı oyuncu geldi diye kenara çekildiğinizde zaten kaybedersiniz\" dedi.

\"BENİMLE İLGİLİ ÇOK POZİTİF YAYINLAR YAPILIYOR\"

Alman medyasının kendisine her zaman iyi yaklaştığını belirten Kenan Karaman, \"Benimle ilgili çok pozitif yayınlar yapılıyor. Disiplin bir oyuncu olduğum ve Almanlar da disipline önem verdiği için sanırım beni beğeniyorlar. Elbette Türküm ama orada başarılı olmak için Alman mantalitesiyle düşünmem gerekiyor. Sanırım bunu başarabildiğim için de olumlu yansımalarla karşılaşıyorum\" diye konuştu.

