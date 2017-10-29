Kenan Kaffar: Firmalara kurumsal itibar sağlıyoruz 

ANKARA, (DHA) - 5N1PR İletişim Danışmanlığı Genel Koordinatörü Kenan Kaffar, konusunda uzman ekibiyle adeta şirketlerin rotalarını çizdiklerini ve hedef kitle nezdinde farkındalıklarını artırdıklarını söyledi.

Kurumsal iletişim birimleri olmayan birçok firmayı medya ile buluşturan ve markalaşmaları yolunda en büyük destekçisi olan 5N1PR yoluna emin adımlarla devam ediyor.Aralarında STK, bilişim, turizm, inşaat, gıda ve perakende, lojistik gibi sektörlerin öncü markalarına sonuç odaklı iletişim danışmanlığı hizmeti verdiklerini ifade eden 5N1PR İletişim Danışmanlığı Genel Koordinatörü Kenan Kaffar, \"Müşterilerimizin kurumsal itibarlarını yönetirken; hedef kitleleri ile olan iletişim süreçlerinin amaçlarıyla tutarlı olmasını sağlıyor, bu süreçlere somut çözümler, konuya özel yaklaşımlar ve ölçülebilir sonuçlar sunuyoruz\" dedi.

MÜŞTERİ VE MEDYA SİNERJİSİNİ YARATIYORUZ

5N1PR\'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Kaffar, konusunda uzman, dinamik ve genç çalışma arkadaşlarıyla, tecrübe ve bilgi birikimlerini müşterileriyle paylaştıklarını, medya ve müşterimiz arasında köprü kurarak, PR, müşteri ve medya sinerjisi yaratıklarını kaydetti. Genel Koordinatör, müşterilerinin medya iletişim stratejilerini, medyada uzun yıllardır kurdukları sağlıklı ilişki yönetimi çerçevesinde uyguladıklarını kaydetti.

Hizmet verdikleri müşteri kitlelerini her geçen gün çeşitlendirerek artırdıklarını ifade eden deneyimli PR\'cı, \"Ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerden, teknolojideki değişimlerden, dijital ve mobil dünyadaki yeniliklere, sosyal yaşam trendlerinden, sanat akımlarına, moda ve özellikle spor gündemine kadar dünyayı ve Türkiye\'yi yakından izliyoruz. Mesajlarımızı olumlu yönde ve doğru zamanda, doğru yöntemle, doğru kanallarda konumlandırıyoruz\" diye konuştu.

HEDEF KİTLE İÇİN FARKINDALIK SAĞLIYORUZ

İş ortaklarının kimliğini ve ihtiyaçlarını karşılıklı analiz edip, iletişim yaklaşımlarını belirledikten sonra uzun soluklu bir süreç için yola çıktıklarını kaydeden Kenan Kaffar, çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: \"İş ortağımızı medya aracılığıyla tanıtarak, kurumsal itibarını oluşturuyoruz. Hedef kitle nezdinde farkındalık sağlıyoruz. Medya temsilcileriyle sürdürebilir ilişkiler kurarak ve mesajlarımızı doğru zamanda ve doğru mecralarla paylaşmaya öncelik veriyoruz.\"