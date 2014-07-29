Kenan Işık'ın Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi

Geçtiğimiz Mart ayında kafa travması geçirerek tedavi altına alan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nden Almanya'daki bir rehabilitasyon merkezine transfer edildi.

Kenan Işık'ın tedavi gördüğü Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:"Kenan Işık tedavisini sürdürmek üzere 29 Temmuz 2014 tarihinde Amerikan Hastanesi’nden Almanya’daki bir rehabilitasyon merkezine transfer edilmiştir. 21 Mart 2014 tarihinde geçirdiği kafa travması nedeniyle hastanemiz acil servisine getirilen Kenan Işık, beyin kanaması saptanarak ameliyata alınmıştı.

Yoğun bakım ünitemizdeki başarılı tedavisi sonrasında, yaşamsal tehlikesinin ortadan kalkması üzerine, tedavisi 15 Mayıs 2014’ten bu yana servisteki odasında sürdürülmekteydi."